Saiba como Gabriel Vivan se preparou para ir de herói a vilão em Reis

Conhecido por seu trabalho na televisão e por sua paixão pela música, com novos singles a caminho, o ator gaúcho Gabriel Vivan enfrenta um dos maiores desafios de sua carreira: após viver Davi na fase jovem de Reis — dividindo o a papel com Cirillo Luna e Petrônio Gontijo —, ela dará vida ao vilão Abias na nova temporada da produção bíblica da Record.

“É um personagem desafiador e estou ansioso para explorar suas nuances e surpreender o público com essa jornada”, afirma ao Correio o gaúcho de 28 anos, cheio de entusiasmo.

Segundo o coração de Deus

A transição de herói para vilão marca uma reviravolta significativa na carreira de Gabriel Vivan, destacando sua versatilidade e habilidade como ator. Como Davi, o jovem artista teve que aprender a tocar harpa, lutar com espadas, dar piruetas estilo Homem-Aranha da Marvel, cuidar de ovelha e derrubar o gigante Golias com uma funda. Tudo isso sem perder a leveza do personagem.

“Davi era um adolescente, bom moço, que levava as coisas de forma leve e sem guardar rancor daqueles que não o queriam bem. É considerado o homem segundo o coração de Deus, foi o melhor Rei que Israel já teve e sua linhagem sanguínea leva diretamente a Jesus. Assim, o peso do personagem era gigante, como também a pressão para o desempenhar”, comenta.

Gabriel Vivan, ator e músico (foto: Divulgação)

Manipulador e rancoroso



Para viver o sanguinário Abias, ele quis diferencia-los fisicamente, buscou ganhar um pouco mais de corpo e pintou o cabelo e a barba, que originalmente são ruivos, de preto. “Mas o personagem por si só já é diferente de Davi. Abias é um príncipe que se torna rei, busca vingança e quer provar a todos que é capaz de substituir o pai no reinado de Judá, é sanguinário, manipulador e rancoroso, capaz de matar pessoas da própria família para conseguir o que quer”, explica o rapaz de Erechim (RS).

Segundo Gabriel, as dificuldades de interpretar cada um deles se davam em diferentes esferas, mas, por ser mais distante da personalidade do intérprete, o Abias foi mais complexo.

“Os lugares de acesso de emoção foram mais delicados. Dada também a extensão do seu arco ser maior que a do meu Davi. Como ator, foi um verdadeiro presente poder interpretar personagens tão complexos e interessantes, ambos me trouxeram muita bagagem profissional e pessoal e sou grato demais a eles. Agora, fico na ansiedade de ver como o público de Reis, que recebeu tão bem Davi, vai receber o Abias”, finaliza.