Orquestra do Choro faz primeira temporada neste fim de semana

A Orquestra do Choro realiza a sua primeira temporada de shows, nesta sexta-feira (9/8) e no sábado (10/8), a partir das 20h, no Espaço Cultural do Choro. O evento também será levado ao Sesi de Taguatinga em 15 e 16 de agosto. Para este final de semana, a Choro Popular Orquestra reúne quatro apresentações, com várias participações especiais.

O trompetista Silvério Pontes e o acordeonista Bebê Kramer fazem participações nas primeiras apresentações oficiais da orquestra, ao lado do vocalista da banda de reggae Natiruts, Alexandre Carlo. Também estará ao lado dos artistas convidados o maestro e saxofonista Spok. Um dos destaques da noite será a apresentação de estreia da Orquestra do Choro, com arranjos feitos especialmente para os 35 músicos que fazem parte da orquestra. As músicas contarão a história do choro dos seus primórdios até os dias de hoje.

O artista brasiliense e vocalista da banda de reggae Natiruts, Alexandre Carlo demonstra grande satisfação em poder continuar se apresentando em sua terra natal. "Eu me sinto muito bem, em casa, cantando aqui na minha cidade natal, vai ser muito bacana. Sei que compus muitas canções que fazem parte do cotidiano da nossa cidade Brasília DF, então é sempre uma emoção muito especial. Estou bem ansioso e feliz", conta Alexandre, ao Correio. Criada há três meses, a Orquestra de Choro tem como proposta promover um projeto artístico-cultural, visando a preparação de profissionais por meio de ensaios, aulas e apresentações, que possibilitam estimular a economia criativa local.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco