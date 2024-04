Abertas as inscrições de capacitação de músicos para orquestra de choro

O Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICEM) está com inscrições abertas para a seleção de 20 músicos e musicistas - (crédito: Humberto Araujo / Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Instituto Cultural de Educação Musical de Brasília (ICEM) está com inscrições abertas para a seleção de 20 músicos e musicistas. As inscrições se iniciam na segunda-feira (15/4)e o projeto Capacitação e Especialização da Choro Popular Orquestra tem parceria com o Clube do Choro e a Escola Brasileira de Choro, A formação é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do e-mail choropopularorquestra@gmail.com até o dia 20 de abril.

O projeto tem como objetivo o treinamento e a especialização dos músicos, a difusão de conhecimento e de técnicas musicais, além de estimular a economia criativa por meio de ações culturais. A iniciativa é fruto da colaboração dos diretores do Clube do Choro e da escola, Henrique Filho e Henrique Neto, como resultado do compromisso do ICEM com a disseminação e preservação do gênero fundamental da música instrumental brasileira.

Com duração de três meses, o projeto terá como foco o desenvolvimento da teoria, prática, difusão, pesquisa e proteção do choro. A formação dos músicos será conduzida por meio de oito ensaios/aulas que ocorrerão na Escola Brasileira de Choro; e quatro apresentações, sendo duas no Sesi Taguatinga e duas no Espaço Cultural do Choro, com a presença de um artista de renome nacional no gênero em cada uma delas. Os participantes receberão ajuda de custo e cachê tanto para os ensaios quanto para as apresentações.

Para se inscrever, é necessário comprovar habilidade na área musical com o envio de currículo ou trajetória musical assinada, além de um vídeo com boa qualidade, que pode ser gravado com celular, executando um dos instrumentos da formação da orquestra, preferencialmente um choro ou uma música do universo instrumental brasileiro.

Os instrumentos necessários para a formação da orquestra são: clarinete, clarone sib, flauta transversal, sax alto, sax tenor, sax barítono, trompete, trombone, trombone baixo, bombardino, tuba, baixo elétrico, cavaquinho, bandolim, violão de 6 cordas, violão de 7 cordas, percussão e bateria.



Serviço

Abertura de inscrições para capacitação da Choro Popular Orquestra (CPO)

Inscrições de domingo (15/4) a 20 de abril, 20 vagas, formação em maio, junho e julho. Necessário documento com foto, comprovante de endereço, currículo e vídeo para inscrição. Inscrições gratuitas pelo e-mail choropopularorquestra@gmail.com