Show de despedida de Natiruts reúne 50 mil pessoas em Brasília

A Arena BRB Mané Garrincha recebeu 50 mil pessoas no último sábado (8/6) para o show de despedida da banda Natiruts. Há quatro meses, o grupo brasiliense de reggae anunciou o fim da carreira musical com uma turnê pelo país. Brasília foi a primeira cidade a receber a série de apresentações chamada Leve com você.

Com 2h30 e 31 músicas, o espetáculo passou pelos 30 anos de trajetória do Natiruts. Presente de um beija-flor, Andei só e A cor foram alguns dos hits e canções lado b que foram tocadas na noite. Telões que projetaram várias imagens e arte abstrata contribuíram para a imersão do público no show.

Nos dias 15 e 16 de junho, a banda seguirá para o Rio de Janeiro. Entre as apresentações confirmadas, três datas em São Paulo para 20 mil pessoas já estão com ingressos esgotados.