Pirenópolis recebe segunda edição do festival Saga Jazz Festival

A segunda edição do festival Saga Jazz Festival será realizada neste sábado (17/8) no Espaço Cultural Santa Dica em Pirenópolis, a partir das 16h, com as participações da cantora brasiliense Andresa Souza e do cantor norte-americano indicado ao Grammy, Christylez Bacon.

A cidade goiana Pirenópolis será palco da segunda edição do festival Saga Jazz, com ambientação especial para transportar o público para esta experiência no universo lúdico do jazz. "Nossa intenção é fomentar a cena do jazz no Brasil, que conta com nomes reconhecidos nacional e internacionalmente, pela qualidade do trabalho que vem realizando", conta um dos idealizadores do evento, Fausto Valle.

A line-up do Saga Jazz Festival reúne nomes como Pablo Fagundes, Félix Júnior e Filó Machado, além do trombonista Joabe Reis que acaba de retornar da sua primeira turnê pela Europa, se destacando nas performances nas melhores casas de jazz em São Paulo. Norte americano indicado ao Grammy em 2010 pela música Banjos to Beatbox, Christylez Bacon é o grande destaque da noite, junto da cantora brasiliense Andresa Souza. O baterista Fred Valle e o guitarrista Walter Villaça ficaram encarregados da curadoria do evento, "Tivemos todo o cuidado de escolher músicos que estão fazendo um trabalho autoral de qualidade na cena nacional, sendo observados pelos críticos internacionais", explica Fred Valle.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco