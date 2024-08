Dança contemporânea africana celebra Brasil e Moçambique no CCBB

O CCBB Brasília receberá, a partir desta quinta-feira (15/8), o espetáculo Euforia. Em cartaz até este domingo (18/8), a peça terá sessões nesta quinta (15/8) e na sexta-feira (16/9), às 20h, e sábado (17/8) e domingo (18/8), às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria física do CCBB, com a meia-entrada custando R$15, e a inteira, R$30.

Euforia é uma apresentação de dança contemporânea africana dirigida por Idio Chichava, que reúne um elenco e equipe técnica do DF para celebrar a conexão entre Brasil e Moçambique. A montagem resgata a infância e as raízes culturais dos profissionais que participaram ao explorar a multiplicidade dos corpos e histórias, além da capacidade da dança de transformar e regenerar. A obra faz parte do projeto Ritmo e Regeneração, iniciativa idealizada pelo brasiliense Cris Cantarino.

A proposta do espetáculo é alcançar diferentes estados de energia por meio de uma fusão de ritmos e movimentos. “A coreografia aprofunda as conexões humanas e culturais, promovendo um intercâmbio que destaca a diversidade de corpos em movimento na cena”, destaca Cris.