Peça reflete com humor sobre o envelhecimento e a amizade

spetáculo inédito "As Sirigaitas – Contam e Encantam" homenageia divas do rádio nos 50 anos do Espaço Cultural Renato Russo - (crédito: Divulgação/Clara Camarano)

O espetáculo de comédia musicada As Sirigaitas — Contam e Encantam será realizado nesta quinta-feira (15/8) e na sexta-feira (16/8) no Espaço Cultural Renato Russo, a partir das 20h. A entrada será gratuita mediante a doações de produtos de limpeza, higiene pessoal e 1kg de alimento não perecível. Haverá ainda, na sexta-feira (16/8), sessões fechadas para Escolas da Rede Pública do DF, às 10h30 e 15h, também no local. As apresentações contam com acessibilidade.

Dirigida por Alana Ferrigno e com dramaturgia de Sergio Maggio, a peça conta a história de duas mulheres +60, Rute (Paula Jacobson) e Arlete (Clara Camarano), que se encontram em uma casa de repouso. São duas senhoras com visões e opiniões diferentes de vida. A diferença entre as duas acaba provocando uma rivalidade por conta da convivência e das diferentes personalidades e gostos musicais. Arlete é fã de carteirinha de Emilinha Borba, enquanto Rute é fã de Marlene, duas cantoras famosíssimas da rádio. Porém, apesar dos conflitos, as personagens descobrem o lado bom de ser mulher e de estarem abertas a novas possibilidades.

Para o autor do espetáculo, As Sirigaitas traz a sensibilidade de uma grande amizade que capacita as mulheres a se reinventarem, principalmente as personagens, já que elas mergulham no desconhecido uma da outra e se unem por uma amizade pura e genuína, “As Sirigaitas — Contam e Encantam é uma obra que nos faz refletir, com uma dose de humor, sobre a velhice e nossa reação ao futuro que nos aguarda”, destaca Sergio Maggio. Em cena, a musicista Luisa Toller estará ao vivo fazendo a trilha sonora. A peça conta ainda com a participação do ator convidado Jones Schneider.





Serviço

Espetáculo As Sirigaitas - Contam e Encantam

Nesta quinta (15/8) e sexta-feira (16/8), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Entrada gratuita mediante doação de fralda geriátrica tamanho G, leite e alimentos não perecíveis; roupa de cama e banho, cobertores e/ou agasalhos.