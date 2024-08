Festival Sinfônico une pop e rock na Concha Acústica neste sábado

Por Tainá Hurtado—

Neste sábado (31/9), o Festival Sinfônico promete uma pitada de liberdade e rebeldia, abraçando o pop e o rock em um encontro de sonoridades com a Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB). Para explorar a fusão da música clássica com ritmos diversos, o evento abraça figuras relevantes da música nacional na Concha Acústica.

Em sua terceira semana, o festival recebe no palco Letrux, Fernanda Takai, Letícia Fialho, Violins e Hey Johnny. A quinta edição do festival tem reverberado pela cidade sons provenientes do intercâmbio entre a música erudita e artistas de variados gêneros musicais.

Para abrir o penúltimo dia de evento, às 18h, o Grupo Humus de Teatro, acompanhado pelo Coral 10 de Brasília e pela Orquestra de Solistas da OFB, fornecerá uma experiência educativa única para o público infantojuvenil, com o espetáculo Oz no Cerrado. Estreando a programação de shows, a banda goiana Violins, um dos nomes mais importantes do rock independente do Brasil entra em cena, seguida da banda Hey Johnny.

Na sequência, a compositora, cantora e instrumentista brasiliense, Letícia Fialho, sobe no palco da Concha Acústica para levar o público candango em uma jornada musical. Também prometendo um emaranhado de sons e emoções, a cantora e compositora Letrux, chega no Festival Sinfônico pronta para promover um show especial.

"Vai ser emocionante. Estou muito intrigada e curiosa como tudo vai ficar", afirma ao Correio. Apesar de se considerar mais letrista e compositora do que cantora, a artista tem muita relação e apreço com música instrumental, seja ela clássica, barroca ou moderna. Em uma mistura autêntica de ritmos e poesia, a artista se destaca na cena da música alternativa nacional.

Letrux nunca tocou com orquestra antes, mas promete um show único e com muita beleza sonora. "Ter minhas músicas rearranjadas para eu cantar com uma orquestra vai ser uma experiência muito especial. Cantar essas músicas de uma nova forma, uau, estou muito ansiosa", destaca a cantora. "É a realização de um sonho", completa.

O Festival Sinfônico garante uma troca de experiências e sonoridades que irá ecoar pelos brasilienses, plateia amada por Letrux. "Amo meu público daí, sempre tão intenso e fiel. Pessoas telúricas, curiosas e divertidas", declara ela. Encerrando a noite, Fernanda Takai faz um pausa na turnê comemorativa de 30 anos da banda Pato Fu, onde é vocalista, para se apresentar ao lado dos músicos da OFB em uma união única entre o erudito e o popular.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco