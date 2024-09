Vovóninja faz filme infantil, mas não bobo

O principal desafio de um filme que foca no público infantil está em fazer algo acessível para as crianças, mas sem ser bobo e sem subestimar a inteligência dos pequenos. Vovó Ninja, filme protagonizado por Glória Pires, levou essa busca como objetivo e faz um filme que acerta o coração das crianças, mas abraça as vontades da família inteira.

O filme de Bruno Barreto acompanha Dona Arlete, uma senhora que tem uma vida pacata em uma fazenda. Quando ela recebe os netos para uma temporada de férias, a vida zen que leva precisa ser adaptada, para que as crianças encontrem diversão e aprendam como é viver desconectados da internet.

A narrativa é majoritariamente sobre os conflitos de geração e as descobertas possíveis tanto para avó quanto para os netos na relação. No entanto, a imprevisibilidade do andar do roteiro é bastante chamativa. O tom passa pelo infantil, pela comédia, chega a ação e vai até o drama. O longa é uma verdadeira montanha-russa, que assim como em um parque temático, é divertida do início ao fim.

As crianças envolvidas no projeto parecem ganhar sinergia aos poucos e, no final do filme, o entrosamento conquista o espectador. Gloria Pires atua como gente grande, já que representa os adultos no filme. Brincadeiras à parte, ela leva à sério cada minuto, e consegue mostrar um vasto alcance