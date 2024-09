As desilusões do amor são tema da ópera Zanetto, em cartaz no Sesc Gama

Ópera Zanetto trata da problemática do amor no século 19 - (crédito: Marcelo Dischinger)

Composta pelo italiano Pietro Mascagni e encenada pela primeira vez em 1896, a ópera Zanetto é uma pequena joia em vários sentidos. Curta, dura apenas 45 minutos e conta com um único ato, é cantada por duas mulheres, mas uma delas faz o papel de um homem. Se Cavalaria Rusticana, do mesmo Mascagni, é uma ópera grandiosa, com cenas em tavernas e igrejas, Zanetto é mais contida, se passa em um banco de praça. A montagem com direção de Francisco Mayrink que o Teatro Paulo Gracindo (Sesc Gama) recebe, de hoje a domingo, traz mais um detalhe: será acompanhada por uma orquestra reduzida, de 13 músicos, sob a regência de Deyvison Miranda.

A mezzo-soprano Carol Araújo e a soprano Lívia Bergo dividem o palco. A primeira faz o papel de Zanetto, um jovem trovador em busca de um amor que tenha dinheiro suficiente para sustentá-lo. Ao encontrar Silvia, uma mulher mais velha e endinheirada, pensa estar no caminho certo, mas a experiência é a marca da personagem, que logo percebe as intenções do rapaz. "Essa peça tem muitos traços da composição do próprio Mascagni", avisa o maestro Miranda. "Trata das problemáticas do amor, para variar um pouco, e, apesar de ser cantada por duas mulheres, um personagem é homem."

Segundo o regente, personagens homens cantados por mezzo-sopranos era algo comum no século 19. "Às vezes, acontecia até mesmo por questão de elenco, esses compositores recebiam muitas encomendas de teatros e, às vezes, quando as obras vinham por encomenda, eles tinham disponível um número menor de pessoas", explica. Montada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), Zanetto foi um desafio para Carol Araújo, que precisa interpretar um homem em uma peça que tem algo mais intimista que as obras maiores. No palco, ela e Lìvia estão sozinhas. Não há figurantes nem outros cantores como em boa parte das óperas. As duas estão em cena o tempo inteiro.