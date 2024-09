Terror dramático 'Não fale o mal' chega aos cinemas

Dirigido e roteirizado por James Watkins, Não fale o mal chegou nas telonas. Na trama, uma família norte-americana passa um final de semana na casa de campo de uma família britânica que conheceu em férias na Itália. O que parecia um descanso, se torna um pesadelo. O filme é um remake norte-americano de um longa dinamarquês de 2022 e é considerado um terror dramático.

Problemas no casamento, maternidade, raiva e inveja permeiam a relação entre os casais, criando um clima desconfortável desde o início do longa, mas que fica camuflado e as relações seguem amigáveis. Os anfitriões Paddy e Ciara têm um filho deficiente, chamado Ant, que parece ter a mesma idade de Agnes, filha dos americanos Louise e Ben. Os britânicos revelam uma espécie de irritação com o filho, mas passam a adorar a pequena Agnes. Os temas abordados nas entrelinhas do filme são muito interessantes e criam uma profundidade maior no terror.

As atuações são impecáveis e James McAvoy interpreta o descompensado Paddy com perfeição. O casal formado por Scoot McNairy e Mackenzie Davis entregam ótimas perfomances, apesar de seus personagens terem personalidades muito diferentes. O pequeno Dan Hough não possui falas mas cria a tensão do filme em cada cena que aparece, um grande destaque.

Apesar de não ser muito difícil de adivinhar o que irá acontecer, o longa adiciona detalhes que surpreendem o público. Para os fãs de drama, suspense e terror psicológico, Não fale o mal é uma escolha certeira.

