Produtora brasiliense participa de festival internacional de cinema

A produtora brasiliense Fontenele Studios participará do Meet Them, uma iniciativa do Festival internacional de cinema de San Sebastián com o filme Hacker Leolinia. O Meet Them é um bloco do festival que apresenta produtoras emergentes da sétima arte. “Teremos a oportunidade de fazer contatos com integrantes da indústria internacional do audiovisual e mostrar os nossos projetos”, afirma o cineasta Gustavo Fontele Dourado, um dos fundadores da Fontele Studios.

O longa-metragem Hacker Leolinia é um dos dois projetos que a empresa irá apresentar no festival. A animação, ainda em produção, começou como uma websérie com investimento do Fundo de Apoio a Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e foi adaptada para longa-metragem com o patrocínio do Itaú por meio do Rumos Itaú Cultural. Desenvolvido por Elias Fontenele e dirigida por Gustavo, o filme conta a história de uma hacker morta há uma década que usa as memórias e conhecimentos para fugir do metaverso e ter uma segunda chance no mundo real.



João Tomé — Memória e Vida é o outro longa coproduzido pela Fontenele Studios que estará no festival. O longa fala sobre a vida e a morte de João Tomé, músico brasiliense cego. Esse longa é dirigido por Edileuza Penha de Souza, co-produzido com a Sebastiana Mídias e Produções e patrocinado pelo FAC-DF e pela Lei Paulo Gustavo do DF.