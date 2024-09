Estrelado por Mads Mikkelsen, O Bastardo chega aos cinemas

O filme dinamarquês O Bastardo, estrelado por Mads Mikkelsen, estreou na quinta feira (12/8) nos cinemas. A produção se passa na Dinamarca no século 18 e conta a história do capitão Luvdig Kahlen, herói de guerra que se propõe a colonizar uma terra selvagem e infértil. Em busca de dinheiro e títulos de nobreza, Ludvig quer fundar uma colônia em nome do rei, mas o nobre Frederik De Schinkel não é muito fã da ideia.

Com uma bela simplicidade, o escolhido para representar a Dinamarca no Oscar em 2025 traz uma narrativa sobre felicidades e decepções de ter um grande sonho. As atuações de todos os atores são impecáveis. O longa dinamarquês reacende a ideia de que o simples e bem feito é extremamente satisfatório. O destaque é a garotinha cigana Anmai Mus (Melina Hagberg) que traz leveza para o drama. Amanda Collin, que interpreta a governanta Ann Barbara, teve uma atuação elogiadíssima e muito importante no decorrer da trama.

Os cenários e elementos de cena são definidos pela classe social dos personagens. A fotografia é muito bem realizada e tem um aspecto de quadros de arte. Um plano específico lembra o quadro de Van Gogh, Os comedores de batata. A iluminação do longa é um dos fatores que impressiona e é destacada em diversos planos.

O Bastardo possui grandes chances de levar a estatueta do Oscar por Melhor Filme Estrangeiro. Um longa com uma história simples, mas que é bem executado do início ao fim, sem falhas.

