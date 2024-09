Banda argentina Next faz tributo ao rock australiano do INXS

Após passar em seis cidades brasileiras, a banda argentina Next desembarca hoje em Brasília com a turnê INXS Experience. Considerado o tributo mais fiel do grupo australiano de rock INXS, Next trará clássicos, como Suicide blonde, Original sin, Need you tonight e Never tear us apart, no repertório do espetáculo, que ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses.

Desde o figurino às canções selecionadas, a apresentação promete uma imersão à história do INXS ao celebrar as diferentes fases da carreira do conjunto. Criado em 2013, o Next é conhecido na América Latina por transportar o público aos anos 1980 e 1990 e manter vivo a herança musical do falecido vocalista australiano Michael Hutchence.

Liderada por Cristian Ramello, a banda se apresenta pela primeira vez no Brasil. "Nunca pensamos em produzir música autoral. A ideia é continuar o legado de Michael Hutchence. Isso nos mantém muito felizes", enfatiza o vocalista argentino. Pare ele, a turnê é a realização de um sonho e fruto do dedicado trabalho dele e de seus colegas. O músico, que escuta as canções do INXS desde criança, por influência de sua família, destaca que a música de Hutchence o inspira em diversos aspectos da vida.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira