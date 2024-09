Eduardo Melo leva romantismo sertanejo ao World Brasília nese sábado

Eduardo Melo se apresenta no World Music - (crédito: Divulgação)

A Worlld Brasília será palco para o show de Eduardo Melo neste sábado (28/9). O show que o cantor apresentará na cidade terá músicas inéditas e garrafa de Smirnoff como brinde para os aniversariantes.

A voz e letras românticas de Melo são conhecidas no cenário sertanejo, o compositor segue a tradição de artistas do gênero em cantar sobre amor e suas desilusões: "Algumas canções estão, sim, relacionadas a acontecimentos na minha vida. Fiz músicas para a minha esposa, minha filha, casos antigos sobre relacionamentos, mas, na maioria dos casos, faço uso da licença poética. Gosto de imaginar histórias, situações para colocar no papel", diz Eduardo Melo.

Apesar dos desafios de um mercado superfaturado, o cantor olha com otimismo para a indústria sertaneja e a própria carreira: "Os desafios são inúmeros, como em todas profissões, mas acho que o maior de todos é conseguir se manter em evidência em um mercado tão concorrido como o da música sertaneja. Estou vivendo um momento muito bacana na retomada da minha carreira, de escritório novo e já com três lançamentos inéditos nos últimos meses, a aceitação está me surpreendendo muito positivamente ".

Estagiário sob supervisão de Severino Francisco