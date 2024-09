Gustavo Bertoni, da banda Scalene, faz show solo neste sábado (21/9)

Gustavo Bertoni, conhecido pelo trabalho como vocalista da banda Scalene, se apresenta no palco da Infinu neste sábado (21/9), em show solo. Os projetos individuais do artista são marcados por sonoridade intimista e introspectiva, em contraste com o rock alternativo que marcou o sucesso da banda. O cantor explora temas existenciais e reflexivos em folk, indie e arranjos acústicos.

A transição para a carreira solo trouxe novos desafios e liberdades. Desde 2015, Bertoni concilia o trabalho em grupo com os quatro álbuns solos lançados. Essa autonomia artística permite que ele explore diferentes influências e sonoridades, o que resulta em uma identidade musical mais expansiva. "O show do Scalene era uma catarse, o pessoal saía suado e rouco do rock intenso. Meu show solo é calmo, contemplativo e etéreo. Ambos os lugares têm recompensas e prazeres diferentes", compara Bertoni.

O trabalho solo também reflete uma mudança no processo de composição. Enquanto no Scalene as letras e melodias muitas vezes emergem da colaboração entre os membros da banda, na carreira individual Bertoni se permite mergulhar profundamente nas próprias emoções e experiências. "Sozinho, tenho liberdade de trabalhar no meu tempo e compor o que eu quiser. Isso também vem com uma carga de responsabilidade ao ser um artista independente", comenta o cantor.

Apesar de seguir um caminho diferente, os fãs do Scalene têm abraçado a nova fase de Bertoni com entusiasmo. Ele antecipa que o show na Infinu será dinâmico, com momentos intimistas apenas de voz e violão e interpretações de músicas da banda. O show marca o lançamento da música inédita 'Picasso Blue'.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira