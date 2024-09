Nilson Lima faz tributo a Gozaguinha no Clube do Choro nesta sexta

Quando Nilson Lima soltar a sua voz, por favor entendam a força que o palco traz. O Clube do Choro retorna com o show em tributo ao Gonzaguinha. Os 79 anos que o cantor carioca completaria serão celebrados na voz de Nilson Lima, nesta sexta-feira (20/9), às 20h30. O show conhecido pelos brasilienses tem seu retorno após cinco anos de intervalo.

A emoção de Nilson ao cantar o repertório de Gonzaguinha não se deve só à beleza atemporal das composições, mas também à perda de sua mãe, próxima à estreia do show, há cinco anos. Agora, na volta de Nilson com o espetáculo, ele perde seu companheiro: "Há cinco anos atrás o show também estava marcado e minha mãe faleceu, exatamente dia 12 de setembro de 2019. O show foi marcado dia 21 do mesmo mês. É muita coincidência, porque Ribamar (companheiro de Nilson Lima) foi embora no último dia 9", diz o cantor.

O ator e produtor Ribamar Araújo esteve com Nilson Lima por 14 anos e, a pedido dele, Nilson voltou com o tributo. O show, intitulado De volta ao começo, ganha novos significados com a partida do amado e reflete o poder de acalento e cura que a música tem. "Eu nunca pensei em cancelar o show. Estou aqui porque ele pediu, estou tentando fazer tudo que ele pediu (...) tudo que a gente tinha programado, ele merece", ressalta Nilson Lima.

