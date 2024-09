Metáfora surrealista

Como a realidade está surreal, a companhia Inventor de Sonhos decidiu trazer para o universo do teatro de bonecos um clássico do movimento surrealista. Em Ubu Rei! Uma metáfora mamulenga, Rafaela Peralta e Sebastian Marques encenam 18 personagens com bonecos de luva que se revezam para contar uma história cheia de conexões com a realidade contemporânea. A peça está em cartaz hoje, amanhã e segunda-feira no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Contemporâneo.

Escrita no final do século 19 pelo francês Alfred Jarry, Ubu Rei! se tornou uma espécie de premonição de tempos futuros ao contar uma história que, de certa forma, antevia o fascismo e o totalitarismo. "A gente tem que começar dizendo que falar da realidade está surreal. A gente montar um espetáculo surreal já é um desafio, porque a realidade é o que a gente está vendo, um mundo de guerra, sem noção, com ideologias que não cabem nesse tempo. E montar Ubu Rei é uma forma de aleitar para o que virá pela frente", explica Sebastian Marques, idealizador do projeto..

O Pai Ubu é um tolo, um bobão rude que, depois de deixar as ideias gananciosas da Mãe Ubu se instalarem em sua mente, acredita poder tornar-se rei. Ele então mata o rei Venceslau, usurpa o trono e começa a cometer atrocidades. Mata os nobres, que na peça representam a justiça, a política e a igreja, confisca os bens e persegue o povo com aumentos dos impostos. Mas o Pequeno Príncipe, filho do rei, consegue recuperar o trono. Pai Ubu foge impunemente numa nave espacial para tentar conquistar outros planetas e prepara uma investida contra a Lua, onde decide se tornar rei novamente.

Para Rafaela, o clássico de Alfred Jarry é atemporal e contém todos os elementos chaves para entender como se dá a ascensão do totalitarismo. "O Jarry anteviu esse mundo de totalitarismo, de extremismos, de destruição que viria a acontecer no século 20. Conseguiu ver onde o capitalismo iria nos levar. Esse espetáculo acaba sendo uma paródia do nosso tempo", diz a artista.

Serviço

Ubu Rei! Uma metáfora mamulenga

Com a companhia Inventor de Sonhos. Hoje, às 14h30, amanhã, às 18h, e segunda, às 14h30, no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo. Entrada franca