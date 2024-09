'Fahrenheit - Cantos e contos de João de Ferro' discute a construção de masculinidade

Dirigida por Luciana Martuchelli e parte de um projeto dramatúrgico que se propõe a discutir machismo e masculinidade, a performance Fahrenheit - Cantos e contos de João de Ferro, da Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas, convida o público a um espetáculo diferente. A interação é um ponto de partida da montagem, mas não no sentido de expor o público. Este é, na verdade, incentivado a escolher a história que será ouvida.

Divididos em ambientes, os atores estimulam o público a sentar-se e a selecionar uma história a partir da escolha de objetos dispostos sobre a mesa. Os objetos estão relacionados com histórias da masculinidade de cada ator, narrativas sobre como ele aprendeu a ser homem. "Quando a pessoa escolhe um, o ator conta uma história que aconteceu. Geralmente são histórias mais antigas, remotas, do ambiente familiar, do que ele entendeu ser homem. São histórias desse universo do estereótipo masculino", explica Juliana Zancanaro, produtora do espetáculo.

Quem passeia ao redor das mesas também pode ouvir as histórias. A ideia é que cada pessoa do público veja um espetáculo, É possível ouvir todas as histórias de determinado ator ou ficar circulando entre todas as histórias e atores. "A performance é um passeio nesse universo masculino com a proposta tanto de mostrar estereótipos quanto de fazer refletir sobre por que os homens aprendem a ser homens assim", diz Juliana.

Fahrenheit faz parte de um projeto que a produtora desenvolve junto com a diretora Luciana Martuchelli para falar da perpetuação de estereótipos masculinos. "É um trabalho muito forte e sensível do universo feminino, todos os nossos trabalhos vão em busca de mitos para falar de feminismo", conta Juliana. "Se a gente não conversa com os homens e não vai nessas questões masculinas, de por que tem essas máximas todas, esses estereótipos perpetuados de geração em geração, fica difícil. Os homens têm que estar conosco na luta feminista por uma sociedade mais equânime. Se a gente não fala dessas questões, o feminismo acaba não evoluindo de uma forma mais equânime", acredita a produtora.