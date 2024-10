Banda Kiss doa itens de colecionador para leilão beneficente no RS

Para ajudar o Rio Grande do Sul após as enchentes, a banda Kiss disponibilizou seis itens de colecionador que serão leiloados nesta quinta-feira (10/10), durante um jantar beneficente na capital gaúcha.

Serão leiloados dois ingressos do show do grupo no Madison Square Garden, banhados a ouro 24k, estampados frente e verso com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda, dois fotocards autografados à mão e duas bandeiras exclusivas.

O evento, que ocorrerá na Associação Leopoldina Juvenil, terá apresentações musicais do conjunto Mais Amor e do DJ Lê Araújo. Todos os valores arrecadados serão destinados à reconstrução de lares e instituições educacionais.

