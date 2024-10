Reacher é renovada pela Prime Video para a quarta temporada

Nesta quarta-feira (9/10), a Prime Video anunciou a renovação da série de sucesso Reacher para a quarta temporada. A terceira temporada ainda não chegou à plataforma de streaming, mas está marcada para 2025. Em 2023, a série foi o lançamento mais assistido do ano.

Baseado na série de livros best-seller de Lee Child, Reacher segue o militar Jack Reacher, preso por um assassinato que não cometeu. Ao se encontrar no meio de conspirações e criminosos, a polícia precisa da ajuda de Jack para desvendar o caos que se instalou em Margrave, Georgia. Além da quarta temporada, a Prime Vídeo confirmou, na semana passada, a produção do spin-off The Untitled Neagley Project, estrelado por Maria Sten.

Lee Child assina a produção da série, ao lado de Alan Ritchson, Don Granger e Mick Betancourt. A série foi criada e roteirizada pelo indicado ao Emmy Nick Santora, que já trabalhou em outras produções de sucesso como Prison Break e Jogo Perigoso.

