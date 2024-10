Cultura popular sobe ao palco do Clube do Choro nesta sexta (18/10)

Risorama chega no Clube do Choro hoje, às 20h - (crédito: Divulgação)

Conhecido como o inimigo do mau humor, Risorama é um festival criado em 2004, por Diogo Portugal, com a premissa de juntar diferentes humoristas, com os mais diversos estilos, em um mesmo palco. Originalmente, o evento era apenas parte da programação do Festival de Curitiba, mas o sucesso tornou o espetáculo um dos mais tradicionais do formato, com shows esgotados em todo o Brasil. "O Risorama é um grande show para o público que consome comédia. A ideia sempre foi juntar talentos dos mais diversificados estilos de comédia e apresentar ao público um grande show para agradar todos os gostos!" afirma Diogo, criador e produtor do projeto. O festival será realizado nesta sexta-feira (18/10), no Clube do Choro, a partir das 20h.

Sobre o processo de escolha dos artistas, Diogo afirma: "Apresentar ao público comediantes que estão em boa fase de carreira, mas sem esquecer nomes que fizeram a história da comédia. Também não podem faltar os novos talentos promissores que ainda não são conhecidos do grande público, mas se destacam pelo talento." Estarão presentes nesta edição Victor Sarro, CIA da comédia G7, Adriana Nunes, Diguinho Coruja, Denison Carvalho e Italo Senna."

Ritmo brega

Neste sábado (19/10), em comemoração aos 14 anos, o grupo cênico musical 3NoBrega explora música, dança e humor, além de convidar o público a se divertir ao ritmo do brega. Em uma mistura do clássico e do popular, o 3NoBrega é um dos precursores do gênero e une jovens e adultos na difusão da música brasileira: "A música brega vem conquistando cada vez mais admiradores pela sua importância musical na nossa história e, é a partir desse suco puro de Brasil, que conectamos o público a música que raramente alguém consegue ficar parado", explica a produtora Raquel Bonfim.

Os intérpretes Nilson Lima, Madelon Cabral e André 14Voltas se apresentam ao lado dos músicos Agilson Alcântara, Edson Arcanjo, Dennes Sousa e Wellington Negrão, com homenagens a Reginaldo Rossi, Rosana, Diana e Wando.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco