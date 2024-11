Festa do rock gringo invade o Nilson Nelson com Smashing Pumpkins

Se Brasília é a capital do rock, a cidade deve ser palco para as maiores bandas do gênero a nível mundial também. Dessa forma, é a vez dos norte-americanos do Smashing Pumpkins se apresentarem no Nilson Nelson que já foi ocupado por bandas que vão desde Legião Urbana a Iron Maiden. O show único será na noite desta sexta-feira (1º/11) e a abertura terá os Raimundos.

A apresentação faz parte da turnê mundial The world is a vampire que lotou arenas nos Estados Unidos. A banda chega para duas datas no Brasil e estreia em terras sul-americanas na capital. De Brasília, o grupo segue em direção a São Paulo, antes de fazer uma parada na Argentina.

Importante ressaltar que a banda vem com a formação mais próxima da original. Liderados por Billy Corgan, os Smashing Pumpkins trazem James Iha e Jimmy Chamberlin na bateria. A única ausência entre os membros fundadores é a baixista D'arcy Wretzky. Porém, a presença feminina, traço estrutural da banda, permanece com a tecladista Katie Cole e a guitarrista Kiki Wong, adição mais recente tendo estreado em 2024. Jack Bates, baixista desde a última turnê no Brasil, está de volta.

A série de shows nos países latinos é um compilado dos maiores sucessos da carreira da banda, A frase The world is a vampire, o mundo é um vampiro em tradução literal para o português, é um trecho da música Bullet with butterfly wings, uma das mais populares, lançada na ópera rock Mellon Collie and the infinite sadness, de 1995. Além desse sucesso, faixas como Today, 1979, Disarm, Tonight, tonight, Zero e Cherub rock podem ser esperadas pelo público.

A turnê em questão, no entanto, não é a mesma que os artistas apresentaram nos últimos meses pelos EUA. Isso porque, em 2024 o Smashing Pumpkins soltou o mais novo álbum da discografia, Aghori mhori mei, e tem apresentado um novo repertório devido ao lançamento. Contudo, a América do Sul havia ficado de fora do tour anterior e por isso a performance será diferente.

Essa é a segunda vez da banda em Brasília, eles fizeram um grande show no antigo Net Live em 2015. Porém a relação com o Brasil é ainda mais longeva. Os artistas vem desde os anos 1990, com shows em 1996, 1998, 2010 e 2015.