The Smashing Pumpkins anuncia show em Brasília em novembro

A banda de rock alternativo The Smashing Pumpkins, retorna após nove anos da última apresentação em solo Brasileiro. A turnê The world is a vampire passa por Brasília no dia 1º de novembro e São Paulo no dia 3 de novembro. As vendas gerais para a turnê em Brasília começam em breve na plataforma Bilheteria Digital.

A turnê The world is a vampire marca o retorno dos integrantes da formação original ao grupo, os músicos James Iha na guitarra e Jimmy Chamberlin na bateria. Idealizado por Billy Corgan, The Smashing Pumpkins consolidou-se por inovar a cena do rock alternativo. Os shows serão realizados nos dias 1º de novembro na Arena Nilson Nelson em Brasília e dia 3 de novembro no Espaço Unimed- Barra Funda em São Paulo.



As vendas gerais de ingressos para a turnê The world is a vampire, em São Paulo, iniciam nesta sexta-feira (19/7) às 10h, no site Tickets On. Com duração de duas horas, os shows prometem um repertório que vai de clássicos da banda até os sucessos atuais.



Com 27 datas esgotadas da turnê norte-americana The world is a vampire, a banda reúne mais de 11.5 milhões de ouvintes mensais e 1,1 bilhão de visualizações no canal oficial do YouTube. The Smashing Pumpkins conquistou dois prêmios GRAMMY®, dois VMAs da MTV e um American Music Award.

Serviço



The Smashing Pumpkins The world is a vampire tour em Brasília

Sexta-feira 1 de novembro, na Arena Nilson Nelson (SRPN - Brasília, DF, 70297-400)



Abertura dos portões: 17h00. Classificação etária 16+ / menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. Ingressos: mais informações em breve