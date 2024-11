Conheça cafeterias veganas que oferecem opções saborosas

Para combinar o costume brasileiro do café da tarde, a luta pelas causas animais e por uma alimentação saudável, as cafeterias veganas se popularizaram ao equilibrar um cardápio saboroso com a consciência alimentícia. O veganismo é uma filosofia que defende produtos desvinculados de qualquer tipo de exploração animal.

A dieta vegana é caracterizada por níveis baixos de colesterol, sódio e gorduras saturadas. Como opção de cafeteria com cardápio exclusivamente vegano, a Cannelle Veggie foi criada para oferecer ao público opções tradicionais do café da tarde, mas sem derivados de animais.

Pioneiros na gastronomia vegana em Brasília, Marcel Dornelas e a mulher, Jamille Avelino, iniciaram a dieta caseira em 2013. Ao perceber que poucos restaurantes exploravam a proposta, o casal passou a atender a encomendas veganas e a participar de feiras e eventos, já como Cannelle. "Nesse período, o veganismo em Brasília era um movimento ainda em estágio embrionário, com um público muito pequeno e um tanto marginalizado pelo contexto da época", explica Marcel.

A loja na 213 Norte foi aberta em 2014. Desde então, a dupla cultiva um público fiel e ávido por delícias veganas. O carro-chefe do cardápio de salgados da Cannelle é a Coxinha de Jaca com Ketchup artesanal (R$18,90), o lanche amado pelos brasileiros na versão vegana.

No menu de doces, o bolo Red velvet com ganache de limão-siciliano e geleia de frutas vermelhas (R$ 32,90) é o destaque. Para acompanhar as comidas, Marcel sugere algumas opções de bebidas do cardápio: o Mocha Pistache (R$ 26,90), o Frappé Caramelo (R$ 28,90) e o milk-shake de Cocomaltine (R$ 32,90).

A Eva Doceria Vegana também foi criada pela paixão de preparar e compartilhar alimentos. Mila Pelucio começou a cozinhar por encomenda durante o período da pandemia e criou o negócio para unir a paixão pela confeitaria com a inclusão de doces veganos acessíveis. O nome da marca é uma homenagem à avó de Mila — Eva inspirou a tradição familiar de ver a comida como um ato de afeto e conexão.

Tudo na loja é pensado para surpreender o paladar e desafiar o estigma de que a comida vegana é sem graça. "Eu me considero uma confeiteira inconformista, sempre em busca de aperfeiçoamento. Reformulo receitas, estudo sabores e técnicas de forma constante", explica Mila. Os bolos mais queridos da loja são o Chocolate com laranja e caramelo salgado, Baunilha com brigadeiro e calda de frutas vermelhas e Brigadeiro de maracujá (R$60 bolo piscina e R$140 decorado). O Brownie de chocolate intenso com nozes (R$20) é outro destaque da casa.

Mila diz que os brasilienses buscam cada vez mais opções de comidas saudáveis, o que resulta em um corpo e um planeta bem cuidados. "Cabe a nós, como produtores, oferecer produtos de alta qualidade e sabor marcante", argumenta.