Releituras de clássico em versão vegetariana ocupam cardápios do DF

Foi-se o tempo em que os vegetarianos eram considerados um público de dieta restritiva. Sejam em restaurantes voltados para o não consumo de carne, sejam em casas com destaque para as opções carnívoras, é possível encontrar uma extensa variedade de pratos que não levam a proteína na receita.

Em Brasília, as releituras de pratos clássicos em versões vegetarianas têm se tornado uma tendência na culinária contemporânea — o peixe nas tradicionais moquecas é substituído pela banana e o cogumelo; e o tofu entra no lugar das carnes de porco das feijoadas, por exemplo.

Apesar da troca dos ingredientes de origem animal por alternativas à base de vegetais, os pratos mantêm a essência e sabor das receitas originais, em uma roupagem mais sustentável e inclusiva, voltada não só para vegetarianos, mas também para os que buscam reduzir o consumo de carne.

Versões alternativas

Inaugurado há 58 anos, o Bar Beirute é praticamente ponto turístico de Brasília. A história do restaurante, tradição na cidade, confunde-se com a da capital federal, de 64 anos de idade — coincidentemente, os dois fazem aniversário no mês de abril. Apesar do foco na gastronomia árabe, o estabelecimento conta com um cardápio extenso, que se destaca principalmente pelos conhecidos kibeirutes, receita da casa, e as opções à parmegiana.

No menu, os vegetarianos podem encontrar versões sem carne dos carros-chefe, como o kibeirute de berinjela (R$ 35,90) e a berinjela à parmegiana (R$ 89,90). Bebida mais popular entre os clientes do Beirute, a cerveja é representada no cardápio por seis diferentes rótulos (R$ 10,90 a R$ 21,50), além do chope Brahma (R$ 9,99).

Feijoada sem carne

Há 12 anos na capital, o Vegan-se oferece ao público brasiliense um cardápio vegano de pratos executivos e opções congeladas feitas à base de ingredientes naturais e sem conservantes, majoritariamente orgânicos e de produtores locais. No restaurante, a prioridade também é pelas embalagens compostáveis, que, depois de utilizadas, viram adubo.

Segundo Cynara Arnt, fundadora do Vegan-se, a coxinha de jaca (R$ 9) e a feijoada vegana (R$ 29,90) são as estrelas da casa. "Todos ficam surpresos com o sabor, similar à receita original, porém muito mais leve e saudável", afirma a proprietária.

Pioneirismo natural

Fundado em 1987, o Amor à Natureza foi um dos primeiros restaurantes vegetarianos da Asa Norte, principal point do público adepto da alimentação sem carne. "A ideia de oferecer uma comida natural e saudável faz parte da filosofia do Amor à Natureza", conta Priscilla Rios, que administra o restaurante da avó Therezinha Rios.

Para além dos insumos escolhidos a dedo que são utilizados nas receitas, outro diferencial da casa é o espaço — localizado na 310 Norte, o estabelecimento é rodeado por um jardim com plantas e flores. "Percebo que os clientes gostam de ficar um pouco mais depois do almoço, aproveitando o aconchego do espaço", pontua Priscilla.

O restaurante funciona sob regime de bufê (R$ 79,90/kg) e tem como destaque versões vegetarianas da tradicional almôndega, quibe e ceviche, esse feito à base de banana- da-terra, manga e suco de laranja. Aos sábados, a casa oferece também a feijoada vegana.

Churrasquinho delicioso

Um dos principais restaurantes veganos da cidade, o Apetit Natural surgiu em 2015 como o primeiro food truck do ramo do Centro-Oeste. Bem recebida pelo mercado, a casa, dois anos depois, ganhou espaço fixo na 407 Norte. Apesar das principais opções do bufê (R$ 69,90/kg), o destaque do estabelecimento é o espetinho de churrasco de seitan (R$ 14,90).

"É uma receita desenvolvida pela matriarca da nossa família, a dona Sônia. Esse churrasco passou por vários testes até chegar à textura e sabor desejado, sendo hoje um dos pratos mais elogiados da casa", garante a sócia Sara Souza.

Novo sabor

Capitaneado pelo chef Thiago Paraíso, o restaurante Ouriço já adianta no nome o tema marítimo que dá o tom do menu. O foco do cardápio são os frutos do mar e as moquecas são o carro-chefe da casa. As opções vegetarianas, no entanto, não ficam de fora das receitas do local. Para o público que não consome carne, o destaque fica por conta da moqueca de banana (R$ 56), acompanhada por arroz de salsa e farofa.