Gastronomia japonesa tem lugar de destaque nas casas de Brasília

Preparada de maneira minuciosa e com uma apresentação encantadora, a comida japonesa fascina milhares de pessoas ao redor do mundo. Hoje, é comemorado o Dia Internacional do Sushi. A data foi escolhida pela Federação Nacional das Associações do Sushi no Japão, em 1961, para celebrar a presença e apreciação da culinária no Brasil.

Pratos coloridos e delicados, baseados no arroz branco e um acompanhamento, chamado de okazu, geralmente peixe, carne ou legume, atraem olhos curiosos e conquistam paladares aguçados. O sucesso é tamanho que, em 2013, a culinária tradicional japonesa, chamada de washoku, foi incluída pela Unesco como Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade.

No Brasil, não poderia ser diferente. Os pratos típicos do Japão são sucesso entre os brasileiros e, em Brasília, diferentes empreendimentos se dedicam ao intercâmbio cultural promovido por um cardápio rico e digno de salivar ao provar as preciosidades e delicadezas da gastronomia. Leveza e beleza definem a cozinha japonesa, características típicas da capital federal, enriquecendo a experiência da cidade.

Atraídos pela variedade de possibilidades, com a manutenção das receitas originais da cozinha japonesa e com opções com ingredientes brasileiros e combinações inovadoras, o público brasiliense consome cada vez mais a culinária. Pratos veganos, fritos e doces são algumas das ofertas encontradas em centenas de restaurantes do Quadradinho empenhados em promover uma verdadeira vivência gastronômica.

"Para nós, é uma honra e uma responsabilidade representar essa cultura tão rica e distinta, trazendo ao público uma experiência autêntica e, ao mesmo tempo, acessível, que honra as tradições e ainda promove uma conexão cultural entre Japão e Brasil", afirma Leonardo Kammoun, proprietária do restaurante Haná.

Tradicional e inovador

Com mais de duas décadas, o Haná restaurante japonês traz uma experiência de alta qualidade para a capital. O restaurante busca aliar inovação e tradição. "Nosso diferencial está no equilíbrio entre tradição e modernidade, com pratos cuidadosamente preparados, ingredientes frescos e uma variedade que agrada tanto aos puristas da culinária japonesa quanto aos que preferem uma abordagem mais contemporânea", comenta Leonardo Kammoun, dono do Haná.

Como sugestão para apreciar diversos pratos da cultura japonesa, Leonardo indica o rodízio premium, no valor de R$ 124,90. O rodízio inclui sushis, sashimis e pratos quentes e o dono destaca o carpaccio de salmão como uma boa pedida. Para harmonizar, o sake Azuma Kirin, vendido em garrafa (R$ 79,90) ou em dose (R$ 27,90), é suave e complementa o frescor dos peixes.

Para Leonardo, o consumo de comida japonesa no Brasil se assemelha bastante a culinária nipônica, pela apresentação dos pratos e preocupação com a qualidade dos ingredientes. "Embora adaptações tenham sido feitas para agradar ao paladar brasileiro, buscamos representar a essência da culinária japonesa, respeitando suas técnicas e valores", destaca o dono do Haná.

Sushi à beira lago

Com início das atividades em 2011, o restaurante Soho possui ambiente moderno com vista para o Lago Paranoá, já que fica localizado no Pontão do Lago Sul. Segundo o gerente Júnior Orio, representar a cultura japonesa é um desafio e uma honra. "Envolve equilibrar a autenticidade dos pratos japoneses com os gostos e preferências brasileiras. Isso pode envolver a inclusão de ingredientes locais e ajustes nos sabores, mantendo sempre o respeito pelas tradições", destaca Júnior.

Como carro-chefe da casa, o gerente sugere o sashimi especial (R$ 159), que é feito com salmão fatiado, flor de sal, batata palha de batata-doce e shoyu Kikkoman, tradicional do Japão.

Com sotaque brasiliense

O restaurante Noru Sushi, localizado no Noroeste, foi criado para trazer algo diferente e de qualidade inquestionável. "Nossa proposta é receber aqueles que estejam dispostos a desfrutar de uma comida de alto nível sem precisar viajar para outras cidades em busca de um bom restaurante", destaca Filipe Pataro, CEO do Noru Sushi.

A casa aborda a experiência Omakase, menu que é escolhido pelo chef para proporcionar uma imersão na culinária japonesa. No Noru, a degustação conta com 10 pratos preparados pelo chef no balcão da cozinha e a experiência custa R$ 397,81 por pessoa. Para acompanhar, Filipe sugere a degustação de cinco saquês nacionais no valor de R$ 93,81.

O slogan do restaurante é cultura japonesa, sotaque brasiliense, pois a casa preserva a cultura com alguns toques modernos. "Aqui no Brasil, a comida é um pouco diferente. O brasileiro está acostumado a comer sushi cheio de cream cheese, pimenta-biquinho e até chocolate. Aqui no Noru não usamos nada disso! É claro que cada restaurante tem o seu menu, a sua receita, mas nós seguimos o tradicional com alguns toques", destaca o CEO.

Com toque brasileiro

Criado por meio da união de três amigos que sentiam falta de um rodízio de alta qualidade em Brasília, o Shoio Sushi Lounge, na Asa Sul, tem como diferencial a qualidade dos pratos e eficiência no atendimento, segundo o sócio proprietário Gabriel Milfont.

Para Gabriel, a culinária japonesa no país tem alguns toques brasileiros. "O consumo de comida japonesa no Brasil, embora adaptado, mantém alguns elementos da cultura nipônica, como o respeito pelo alimento e a apresentação cuidadosa dos pratos. Porém, mais voltado para o paladar do brasileiro adicionando elementos próprios do Brasil nos pratos," comenta.

Como sugestão, Gabriel indica o salmão trufado, finas fatias de salmão ao molho de azeite trufado com crispy de alho-poró, que custa R$ 59.





Experiência diferenciada

Conhecido pelos rodízios com esteira, o restaurante Nazo Japanese Food inova o formato de rodízio e torna a experiência interativa para o consumidor, transformando a refeição em algo dinâmico e autêntico. A ideia inicial era de criar um espaço que encantasse os clientes, em todas as etapas, dos pratos ao atendimento. " Hoje, o Nazo se destaca pela inovação, combinando o que há de mais moderno na cozinha japonesa e asiática, sendo bem contemporâneo e respeitando as tradições japonesas", comenta Rafael Lago, sócio da casa.

O rodízio é o foco do restaurante que inclui sashimis, sushis, pratos quentes e sobremesas.Para aqueles que preferem as opções a la carte, uma boa opção é a seleção do Sensei, conjunto de pratos que podem ser divididos em até 4 pessoas. A seleção Kobe custa R$ 79,90, serve duas pessoas e é composta de gyoza, usuzukuri de peixe branco, um combinado 12 peças com niguiri e sashimi de salmão e uramaki filadélfia e de sobremesa um sushi de banana com nutella

Rafael Lago sugere dois drinks para harmonizar com a seleção do sensei. O Osaka mule (R$ 29,90) é um drink de gim com redução de frutas vermelhas e pimenta rosa, suco de limão e espuma de gengibre. Além disso, as caipirinhas da casa sao um sucesso e custam R$ 19,90 no happy hour, que acontece de segunda a quinta das 18h às 21h, e no final de semana das 15h às 21h.

Sabor ousado

Com a abertura em 2006, o Sumô Sushi Lounge foi pioneiro na capital e chegou, desde a abertura, com o foco na criatividade e inovação, dando uma nova cara ao tradicional. Localizado na Asa Sul, o restaurante tem como responsabilidade difundir a cultura nipônica com a ousadia brasileira.

Segundo o sócio Enozor Júnior, o público busca o rodízio quando procura o Sumô. "O cliente pode desfrutar de uma experiência gastronômica já que temos mais de 100 criações dentro do rodízio. As pessoas procuram a fartura e inovação que o rodízio oferece", comenta o sócio. O rodízio é chamado de Sushiryore (R$ 145,90 por pessoa) e os destaques são o camarão ao molho de mel e o tataki de salmão. O Sumô também possui opção de rodízio vegetariano.