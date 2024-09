Restaurantes oferecem opções de comidas que trazem um gostinho de mar

Distantes do litoral, os brasilienses buscam por formas de trazer para a capital do país o famoso gostinho praiano. Por isso, os tão amados frutos do mar, camarões, lagostas, caranguejos, mexilhões ostras e lulas, fazem sucesso entre o público da cidade, estrelando os menus dos mais variados restaurantes.

"O Brasil possui uma vasta costa, o que garante acesso a uma grande variedade de frutos do mar", destaca Genival Lima, sócio-gerente do Manzuá. "Essa riqueza natural se reflete na culinária, em que pratos como moquecas, acarajés e camarões na moranga são muito apreciados", exemplifica.

Considerados, também, uma opção saudável para uma dieta equilibrada, os frutos do mar chamam atenção pela versatilidade. "Eles podem ser preparados de diversas maneiras, grelhados e cozidos ou de formas mais elaboradas", detalha. "Sem contar a leveza e os sabores, que combinam perfeitamente com a cultura tropical do Brasil", acrescenta Lima.

Do nome ao menu

Localizado no Pontão do Lago Sul, o restaurante Manzuá já entrega no nome quais são os destaques do menu. Batizada em referência ao artefato utilizado para a captura de peixes, a casa é voltada para a execução de pratos que têm como estrela os frutos do mar.

O grande diferencial do cardápio são as opções de ostras, frescas servidas com ovas de massago (R$ 59 — 3 und) e as gratinadas ao molho branco e parmesão (R$ 69 — 3 und). "O segredo para o preparo dos frutos do mar no Manzuá está na seleção rigorosa de ingredientes frescos e nas técnicas de preparo que respeitam suas características únicas", garante o sócio-gerente Genival Lima.

Para harmonizar com os pratos, a sugestão da casa são vinhos brancos ou espumantes (rótulos a partir de R$ 61 e R$ 90, respectivamente).

Temperos peruanos

Há 14 anos, o chef peruano Marco Espinoza centraliza no Taypá as influências que carrega da gastronomia do país em que nasceu. "Trouxemos uma gastronomia que, naquela época, era pouco conhecida", aponta o chef. "Nossos pratos com DNA peruano contemporâneo são o ponto forte e diferencial de nossa proposta", assegura.

Quando o assunto são os frutos do mar, o destaque do menu fica por conta do polvo grelhado (R$ 209), com molho de espinafre e manjericão. O prato é acompanhado por risoto trufado de ervilha. "O fruto do mar é um produto exótico e versátil, que se encaixa em diferentes preparações — frias, quentes ou fritas. Cada um tem seu sabor e textura únicas, que fazem eles serem amados", avalia.

O chef ainda compartilha um dos principais segredos por trás da preparação dos alimentos: "Se o fruto do mar estiver fresco, com certeza já terá uma vantagem".

Sabores do Peru

Clássico italiano

Sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Da Marino é o mais novo restaurante italiano da cidade. O menu, inspirado principalmente pelo Sul do país europeu, é uma celebração aos frutos do mar, remetendo a locais como Capri, Positano e Costa Amalfitana.

Os destaques ficam por conta do espaguete Da Marino (R$ 131), que leva molho cremoso de manteiga de trufa negro, lagostim e raspas de limão siciliano, e o polpo arrostito nello spiedo (R$ 131), polvo grelhado com ratatouille, ervas frescas e pappa al pomodoro.

Inspiação mediterrânea

Outro restaurante que leva o gosto por frutos do mar no nome é o Cozze, palavra italiana para mexilhão. Inspirada na culinária do país europeu, a casa reúne, no menu, os mais diversos sabores da gastronomia mediterrânea.

No menu, um dos principais destaques é o tagliolini alle vongole (R$ 119), talharim fresco com vôngole de Santa Catarina ao alho e óleo e pimenta fresca. Aos que desejam explorar, também, as entradas do cardápio, a sugestão é o le cozze alla tarantina (R$ 89), panela de mexilhões trazidos vivos de Santa Catarina, preparados em vinho branco com pomodoro fresco e pão.

Gostinho europeu

Na esquina da 103 Sul, o restaurante franco-italiano Marie Cuisine chama atenção. Com decoração similar a dos bistrôs europeus, a casa contempla, no menu, clássicos franceses e opções das tradicionais pastas italianas. Entre opções de caranguejos, camarões e lagostins, o destaque do cardápio fica por conta do risoto de frutos do mar (R$ 189). O prato leva lula, mexilhão e polvo.