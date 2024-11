O corte que faz a diferença: veja onde comer carne de qualidade no DF

Peças de alta qualidade, sabor intenso e maciez caracterizam os cortes nobres de carne bovina, retirados de partes específicas do animal. O processo de preparo valoriza a excelência no cuidado com o animal antes mesmo do abate — a seleção da raça, criação, alimentação e tecnologia. Entre os exemplos de cortes nobres, destacam-se os sabores acentuados da picanha, bife ancho, T-bone, prime rib e fraldinha.

Em uma refeição bem servida, o corte da carne pode fazer toda a diferença à mesa. A suculência desses alimentos proteicos de qualidade proporciona uma experiência única. A carne como protagonista do cardápio deve ser retirada das partes mais marciais, como a área dianteira do boi.

Cada corte tem uma particularidade: o filé-mignon, por exemplo, é famoso pela maciez; enquanto a picanha se destaca pelo equilíbrio entre gordura e fibras, que resulta em uma explosão de sabor na boca. Entender as diferenças entre os cortes permite escolher o tipo ideal para cada ocasião, desde um almoço casual a um jantar sofisticado. Além da escolha do corte, o preparo é fundamental para potencializar o sabor da carne. Técnicas como selar, grelhar, assar ou brasear, aliadas a um bom controle de temperatura, garantem uma carne suculenta e no ponto certo.

Em Brasília, os cardápios dos restaurantes que oferecem os cortes nobres são diversos. A proteína pode ser preparada na brasa, na parrilla ou assada, pronta para agradar a todos os gostos do público. Os temperos que harmonizam com todas as carnes nobres são sal, alho, cebola e pimenta. Dependendo da quantidade de molhos, acompanhamentos e gordura, a carne pode ser valorizada com diferentes vinhos tintos para uma experiência gastronômica completa.

Espaço carioca na capital

Buscando trazer qualidade com a energia carioca, o Boteco Boa Praça está na capital há um ano. Segundo Bruno de Luca, gestor do restaurante, o ambiente descontraído traz a alegria do Rio de Janeiro para as mesas do boteco. "O diferencial é estar no coração da cidade, em uma das ruas mais movimentadas e conseguir se destacar com a beleza do Boteco", relata Bruno.

Para sugestão de corte, Bruno de Luca indica o ancho (R$ 92,90). Com 340g de carne assada na brasa, o prato vem acompanhado de vinagrete e chimichurri. O gestor ainda sugere a salada juliana, um mix de alface crespa e alface americana, palmito, cenoura, tomate, parmesão ralado e batata palha artesanal, que custa R$ 19,90.

Parrilla argentina

O Pobre Juan, que possui restaurantes em diversos estados do país, ficou conhecido pela grelha argentina e cortes de carnes nobres. O corte mais procurado do restaurante é o bife Pobre Juan, que é um corte especial da capa do ancho. O corte individual custa R$ 158 e a versão com dois acompanhamentos custa R$ 298. Geraldo Ribeiro, chef executivo do grupo, sugere a farofa de pistache (R$ 76) e o palmito pupunha assado (R$ 64) para acompanhar.

Segundo o chef executivo, o Wagyu (R$ 492) é um dos pratos mais diferenciados do restaurante. "Essa linha é proveniente da raça japonesa Wagyu, cujo gado é alimentado apenas por grãos especiais por 300 dias. Os seus cortes alcançam o elevado grau de marmorização 7", comenta o chef.

Para Geraldo Ribeiro, o ponto da carne é do gosto pessoal de cada cliente, mas o mais recomendado é ao ponto, que preserva a suculência e os sabores da carne. O ponto influencia na textura, na suculência, no sabor, no aroma e na cor da proteína. "O sabor dos cortes mais crus é mais complexo, pois o calor mais alto (necessário para pontos mais passados) altera alguns dos compostos aromáticos naturais. Quem prefere sabores mais intensos e a "pureza" do sabor da carne geralmente opta por pontos menos passados", destaca.



Gastronomia nas alturas

naugurado em 2021, o Mezanino ocupa o salão da Torre de TV, no centro da cidade, oferecendo uma experiência gastronômica enquanto aprecia-se uma das vistas mais bonitas da capital. Mesclando cultura e arte com gastronomia criativa, o restaurante oferece um cardápio variado e uma carta extensa de drinks, premiada no Encontro Gastrô 2023, para acompanhar a refeição.

O carro chefe da casa é o Cupim (R$ 82), acompanhado de risoto de queijo, banana brulée, farofa de castanhas de caju e do pará e picles de cebola roxa. A particularidade do prato é o tempo de cozimento da carne, que demora 12h no termocirculador. Outra indicação, dada pelo Chef Alexandre Aroucha, é o Ancho grelhado ao molho poivre (R$ 98), prato exclusivo do restaurante, finalizado com batata mil folhas.

Argentina no quadradinho

Com um ambiente acolhedor e elegante, bom atendimento e uma variedade de carnes, o restaurante Libertango promete proporcionar uma viagem exclusiva para a Argentina.

O prato mais procurado da casa é o Ojo Bife (R$ 144), que consiste no corte Noix de Entrecôte. Para acompanhar, o sócio do restaurante Rodrigo Canal, recomenda o purê de zapallo com gorgonzola (R$ 58,90).

"O nosso ponto ideal é o ponto argentino, que traz uma carne macia e suculenta, deixando ainda mais incrível a experiência do cliente", enfatiza Rodrigo. Além de diferentes cortes, o empreendimento também possui grande diversidade de complementos, entradas e saladas.

Sabores diversos

Inaugurada no início de 2022, a Fazenda Churrascada Brasília possibilita aos brasilienses uma experiência que inclui um cardápio com cortes premium e um ambiente com proposta rústica. Para quem procura um momento descontraído com família e amigos, o restaurante é uma ótima aposta, que semanalmente conta com uma programação musical ao vivo.

Aos amantes de carne bem suculenta com sabor marcante, a Fralda Red Extra Limpa (R$ 99) e o Ancho (R$ 119), são as indicações do chef Andrey Angelim. "A Fralda Red Extra Limpa, da barriga do boi, oferece textura macia com pouca gordura, ideal para um sabor puro. O Ancho, retirado do contrafilé com marmoreio acentuado, é suculento e macio, derretendo na boca", afirma ele.

Para acompanhar, o chef recomenda a chapa de legumes (R$ 31) que garante frescor e equilíbrio da intensidade dos cortes, resultando em uma refeição completa e satisfatória.

As opções são diversas. O cardápio do restaurante oferece uma variedade de carnes, acompanhamentos, sobremesas e bebidas, proporcionando uma experiência completa.



