Linkin Park anuncia show em Brasília e mais três estados em 2025

A passagem do Linkin Park pelo Brasil não acaba neste ano. A banda anunciou a agenda de 2025 e quatro cidades brasileiras estão incluídas: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

As apresentações ocorrerão em novembro, entre os dias 8 e 15. Os shows fazem parte da From Zero World Tour e terão convidados especiais, incluindo as bandas AFI, Architects, Grandson, JPEGMafia, Jean Dawson, Spiritbox e Paris!.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira o calendário:

8 de novembro: Rio de Janeiro

10 de novembro: São Paulo

13 de novembro: Brasília

15 de novembro: Porto Alegre

Além do Brasil, a banda passará pelo México, Japão, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Chile.

Nesta sexta e sábado (15 e 16/11), a banda se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque. Preparados para receber o grupo, o estádio mudou o nome temporariamente para Linkin Parque, fazendo um trocadilho com os nomes.