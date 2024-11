Baile Charme da Torre de TV celebra edição especial com black music

Tradição em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Baile Charme da Torre de TV celebra edição especial neste fim de semana. Em novembro, o evento, realizado no último domingo de cada mês, ocorre sob o lema "Consciência negra todos os dias". Ao som de muito charme, R&B, hip-hop e black music, a concentração está marcada para as 10h, na praça de alimentação da Feira da Torre de TV.

No evento, Djs residentes e convidados dão o tom do workshop beneficente de dança, ministrado por grupos da cidade. Para o público infantil, as atrações ficam por conta dos brinquedos infláveis e pinturas de rosto. A entrada é livre — no entanto, os organizadores convidam os brasilienses a participarem de uma arrecadação de brinquedos e alimentos, em prol das crianças da Estrutural.

Desde 2015, o Baile da Torre busca popularizar a cultura charme na capital do país. Típica do Rio de Janeiro, a manifestação cultural é conhecida pelos bailes embalados por coreografias e passinhos sequenciados e sincronizados de dança.