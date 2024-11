História do bonequeiro brasiliense Chico Simões ganha documentário

13/09/2024 Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Cidades. Apresentação de teatro de mamulengo no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga. Na foto, Chico Simões, criador do projeto. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A história do mestre bonequeiro brasiliense Chico Simões é enredo do novo documentário de Peninha, Vida de Mamulengo. O filme foi realizado a partir de memórias e depoimentos do artista. A estreia será nesta sexta-feira (22/11), às 20h, no Museu Nacional.

O longa-metragem conta ao início da carreira do bonequeiro, na década de 1980, e reflete sobre as influências e raízes nordestinas da arte de Simões, além de falar sobre o sucesso internacional do artista. O filme também fala sobre a tarefa árdua de divulgar, espalhar e multiplicar a arte bonequeira. Os bonecos de Chico fazem uma participação especial na produção, como contadores da história do artesão.

Brasiliense filho de nordestinos, Chico Simões chegou à capital junto com a família, candangos que vieram construir a capital, e trouxe os fantoches na mala. Na arte, Simões representa aspectos da cultura do Distrito Federal e sua mistura etnocultural brasileira. O artista, por meio de sua paixão, marca presença nas ruas, escolas, teatros e feiras de Brasília.





Serviço

Estreia de Vida de Mamulengo

Nesta sexta-feira (22/11), às 20h, no Museu Nacional