Estação do Choro fecha a temporada de 2024 com seresta no Sesc

A Estação do Choro fecha a temporada de 2024,nesta sexta-feira (22/11), no Sesc da 504 Sul, às 20h, com um show de seresta e música popular brasileira. Com ingressos a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia pelo Sympla, o evento convida Teresa Lopes, que cantará um repertório romântico, ao lado de Daniel Baker, nos teclados; Vinicius Viana, no violão; e Gabriel Carneiro, no pandeiro, para uma noite de seresta com influências da MPB.

Teresa Lopes é uma cantora e administradora que cresceu em Brasília. Filha de um seresteiro capixaba e de uma carioca, ela começou a cantar aos 5 anos de idade com o pai e lançou, em 2018, o álbum Clara essência, com influências de samba e repertório pessoal.

O evento de hoje conta com um repertório de clássicos da MPB, como Ari Barroso, Lupicínio Rodrigues e Dorival Caymmi. Sobre a importância da seresta, a cantora relata que, desde pequena, convive com a seresta em casa. "Para mim, a seresta representa a memória afetiva da minha formação ao longo dos anos e, para quem não conhece o gênero, procure conhecer, pois ele é carregado de sentimento e energia", destacou.

*Estagiários sob a supervisão de José Carlos Vieira