Rodrigo Faro anuncia saída da Record depois de 16 anos

Na emissora, o apresentador comandava o "Hora do Faro", aos domingos - (crédito: Reprodução TV Record )

Em postagem no Instagram, o apresentador Rodrigo Faro anunciou, nesta quinta-feira (5/12), que vai sair da Record. Segundo o comunicado, a decisão foi em comum acordo. "Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Faro estava na Record havia 16 anos. Na emissora, o apresentador comandava o Hora do Faro, aos domingos. Ele também apresentou os programas O melhor do Brasil, Ídolos, Canta comigo, Canta comigo teen.

Na nota, ele assegura que não é um adeus e diz que está animado para os próximo desafios e projetos que estão por vir. "Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira", disse Rodrigo.

Leia também: 2025 promete não ser agradável para Faro e Sheherazade na Record

"A Record foi mais do que uma casa profissional. Foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e cresci, não apenas como profissional, mas também como ser humano", escreveu.

Leia também: Datena é anunciado como novo apresentador do SBT

"Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso". Ele também agradece ao público e afirma que "o carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação".

Veja o comunicado na integra