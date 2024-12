'Senna' entra para lista das 10 produções mais vistas da Netflix em 13 países

A série estreou na Netflix em 29 de novembro, e mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do piloto de Fórmula 1 - (crédito: madagascarica/Wikimedia Commons )

Senna se tornou um verdadeiro sucesso mundial e entrou para a lista das 10 produções mais vistas da Netflix na língua não inglesa. Segundo os dados da plataforma, a série que retrata a vida do piloto Ayrton Senna entrou no top 10 de 13 países: Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, República Tcheca, Estônia, Hungria, Itália, Malta, Portugal, Eslováquia e Eslovênia.

Leia também: Adriane Galisteu provoca Xuxa Meneghel em meio a polêmica sobre Ayrton Senna

Além da trama cativante, Senna também surpreendeu em números de produção. Filmado em quatro países, a série contou com uma equipe principal de 2.206 pessoas, sendo 569 brasileiros. Contando toda a equipe de VFX e produção, soma-se 3.374 pessoas. Já o elenco total de atores e atrizes foi composto por 231 artistas, além de 14,4 mil figurantes.

A série estreou na Netflix em 29 de novembro, e mostra a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do piloto de Fórmula 1, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. Senna foi produzida com apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Recentemente, ele foi homenageado em uma corrida Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contou com a presença de Lewis Hamilton, fã declarado do piloto brasileiro.

Leia também: Adriane Galisteu fala sobre série Senna e faz revelação bombástica

Apesar das boas estatísticas, a série também se envolveu em polêmicas. Após a estreia, internautas das redes sociais se dividiram para ao comentar sobre o romance do piloto com Xuxa e Adriane Gallisteu.