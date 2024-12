Quinteto pé de serra brasiliense Forró Cobogó faz show no Clube do Choro

Forró Cobogó celebra Luiz Gonzaga no Clube do Choro hoje, às 20h30 - (crédito: Giséle Dê Oliveira)

Para celebrar o Dia Nacional do Forró, o Clube do Choro recebe nesta sexta-feira (13/12), às 20h30, o quinteto pé de serra brasiliense Forró Cobogó. Com um repertório que presta homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga, o grupo faz uma releitura dos trabalhos emblemáticos do artista, com técnicas tradicionais atreladas a movimentos musicais contemporâneos.

A formação do quinteto reúne instrumentos que agregam na criação de uma sonoridade ímpar, que mistura as raízes nordestinas com a música brasiliense, herdada do choro. Essa fusão é um deleite para a banda, explica o vocalista Matheus Vilanova ao Correio: "É muito prazeroso porque os estilos passam a ter a nossa cara pessoal, no sentido mais dos musicistas que participam da banda, então, do que cada um traz para a banda".

Na ativa desde 2022, o grupo — formado por Matheus Vilanova, João Dias, Luiz Barros, Leonardo Araújo e Toscanini Heitor — já se tornou uma atração tradicional em Brasília, com apresentações em diversos eventos na cidade, incluindo o Choro no Eixo. "Estamos sempre nessa busca de um certo virtuosismo, de uma vontade de tocar mesmo. É um gosto por tocar, sabe? Tocar é muito gostoso!", afirma Matheus.

No início deste ano, o Forró Cobogó já esteve no Clube do Choro. Em comemoração de aniversário, a banda gravou o primeiro clipe ao vivo, com participações de Maísa Arantes e Dadá Nunes. Hoje, o quinteto reafirma o legado de Luiz Gonzaga em sua performance, com um repertório e improvisações que encantam gerações e celebra o ritmo do forró, um patrimônio cultural imaterial brasileiro.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco