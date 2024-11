Sesi Lab em clima de comemoração com show de Helio Ziskind

Neste sábado (30/11) e no domingo (1/12), o Sesi Lab apresenta uma programação especial para comemorar os dois anos do museu. Com todas as atividades gratuitas, o final de semana terá oficinas para bebês e crianças, espetáculo de teatro e apresentações musicais. O ingresso pode ser retirado pelo site ou na bilheteria física do local.

Neste sábado (30/11), o destaque é para o show Volta ao mundo num balão, de Helio Ziskind, com canções da sua carreira voltadas para o mundo infantil. Hélio é conhecido por suas canções nos programas da TV Cultura, como Castelo Rá-Tim-Bum. Um dos grandes sucessos para os pequenos é a abertura de Castelo Rá-Tim-Bum e Ratinho tomando banho, do mesmo programa que permeia gerações.

No mesmo dia, das 11h às 12h e das 14h às 15h, será realizada a oficina Imersão em territórios táteis para bebês, onde as crianças entrarão em contato com diversas texturas da natureza e os pais poderão relaxar com um escalda pés feito com sementes.

No domingo, a manhã se inicia com a oficina Tradição e Cuidado, onde os participantes irão desenvolver escalda-pés, em parceria com a Granado. Os participantes irão aprender o benefício da cada erva e criar uma mistura de sua preferência com embalagens personalizadas inspiradas na identidade visual da Granado. Para fechar a comemoração, a peça Frankudu Grudistein do Circo Teatro Udigrudi fecha o domingo com música e teatro.