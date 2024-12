Banda de um homem só, a Besthöven toca no Gama no domingo (15/12)

Nascida no final do ano de 1990 como um quarteto aventureiro, a banda de hardcore punk Besthöven enfrentou desafios iniciais com faltas e atrasos. No entanto, o vocalista Fofão assumiu a responsabilidade de tocar todos os instrumentos e dar continuidade ao projeto em voo solo desde 1994. Apesar do projeto ser ambicioso, deu certo. A banda apresenta show, neste domingo, no Galpãozinho do Gama.

As influências sonoras e estéticas do D-beat e do punk dos anos 80 construíram a poética da Besthöven, que segue ativa até hoje. Sua colaboração com bandas de todo o mundo rendeu uma discografia admirável e extensa, com uma média de 2 a 3 lançamentos anuais em diversos formatos físicos, como LPs, EPs, fitas e CDs. Essa robusta discografia culminou em um livro exclusivo sobre a produção da banda, escrito e editado pelo próprio Fofão em 2020.

Reconhecida internacionalmente, a Besthöven recebeu um álbum de tributo em 2007, celebrando seus 17 anos de carreira, com bandas de diversos países gravando versões das faixas de maior. Além dos lançamentos em estúdio, a banda mantém uma intensa agenda de shows, percorrendo diversas regiões do Brasil desde o início de sua trajetória. Em 2011, a Besthöven realizou sua primeira turnê internacional pela Europa, com 40 apresentações em 40 cidades diferentes. Recentemente, a banda também se apresentou no Peru e fez sua primeira turnê pelo México em 2022, reafirmando seu status de fenômeno da música underground. A promessa de novas turnês da banda gamense em 2025 vai ultrapassar as linhas do Quadradinho para disseminar a música punk pelo Brasil.