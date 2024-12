Festival Curta Brasília preenche a programação do final de semana

Esse final de semana, o Cine Brasília segue com as programações e inicia a segunda edição do Festival Curta Brasília. As duas mostras principais e com premiação do festival são a Mostra nacional de curtas-metragens e a Mostra decibeis de videoclipes. O primeiro dia do festival foi ontem e contou com produção inédita de Marcia Zarur, um recorte da última entrevista de Vladimir Carvalho. No sábado, a primeira edição da Mostra Tesourinha apresenta apenas produções do Distrito Federal. Todas as sessões e atividades são gratuitas.



Como destaque, a Embaixada da Espanha está como parceira do festival com a Mostra Espanha em curtas, com a exibição de quatro curtas espanhóis,no domingo. O Festival Curta Brasília também terá uma programação infantil na Mostra Calanguinho, a partir das 10h do mesmo dia.

De sexta a domingo, a Mostra CVR de Realidade Virtual toma conta do Cine Brasília, das 18h às 22h. O festival é pioneiro em trazer cinema de realidade virtual para Brasília e esse ano, soma mais de 15 experiências interativas para o público. Um dos projetos leva o espectador a viajar no tempo para visitar a vida e as obras de Aleijadinho.