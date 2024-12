Milton Guedes faz show com hits da MPB no Clube do Choro nesta sexta

Milton Guedes e família são atrações no Clube do Choro. - (crédito: Priscila Tessarini)

O multi-instrumentalista Milton Guedes, ex-saxofonista do Roupa nova, fará um show de hits da música popular brasileira nesta sexta-feira (20/12), às 20h30, no Clube do Choro ao lado de seus familiares. Ele tocou com grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Elza Soares, Lulu Santos e Lô Borges, e foi responsável pelas trilhas sonoras das telenovelas Ti-ti-ti e Guerra dos sexos, entre outras.

Milton é filho de Beto Guedes e cresceu em um ambiente musical que envolveu toda a família. Esse show a é a terceira festa anual da família Guedes. E um momento de celebração em que eles se reúnem para realizar releituras de clássicos da música brasileira. Nessas releituras, eles sobrepõem melodias de canções nacionais e internacionais a fim de criar um rearranjo sedutor para o público.

A noite de celebração da família será composta por Milton Guedes (vocal, saxofone, flauta e gaita); Rudah Guedes (vocal, guitarra e violão); André Guedes (DJ); Marco Guedes (bateria) e Maíra Guedes (vocal). A família Guedes acumula uma longa história de experimentações musicais, tanto individualmente quanto coletivamente:

"A família Guedes sempre foi muito musical. Fátima Guedes foi a primeira a se aventurar na música, seguida de Marco Guedes", comenta Marcos Guedes. "Milton Guedes alcançou um destaque como cantor e instrumentista, tocando com vários nomes da MPB. Resolvemos nos reunir anualmente no Clube do Choro para celebrar o fim de ano em festa, é uma alegria imensa dividirmos o mesmo palco com familiares e amigos, além de comemorarmos com o público o ano que passou."