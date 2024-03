Milton Guedes e Cláudio Nucci fazem show no Clube do Choro no fim de semana

Dois nomes importantes da MPB são as atrações do final de semana no Clube do Choro. Milton Guedes, músico que fez parte de bandas como Kid Abelha e gravou com Rita Lee, traz o show solo nesta sexta-feira (22/3). Enquanto Cláudio Nucci, nome marcante do grupo Boca Livre, apresenta o próprio trio no sábado (23/3).

Milton Guedes exalta poder tocar em um templo da música brasiliense. "É sempre especial tocar no mesmo palco em que artistas que construíram a história da nossa música estiveram. Tem uma energia diferente. Me sinto privilegiado por tocar tantas vezes no templo do Choro, reverenciando o espaço, mesmo com meu estilo de música diferente".

Os dois músicos têm uma boa relação com a cidade e estão felizes em voltar. "Brasília é uma das melhores cidades para se cantar. É cosmopolita e, ao mesmo tempo, acolhedora, com pessoas sensíveis e antenadas," diz Claudio Nucci.