Clima de Natal toma conta da Esplanada com o espetáculo 'Nuit de Noël'

Espetáculo Nuit de Noel encanta público com a magia do Natal na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Nuit de Noel vem para encantar o público com a magia do natal na Esplanada dos Ministérios. O evento, concebido pela pianista Virginia Hogan, combina arranjos de um duo de pianos, orquestra, cantores líricos e balé em duas partes. A primeira composta por árias e canções clássicas e, a segunda, será a Suíte quebra nozes, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

O espetáculo terá a participação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, regida pelo maestro Claudio Cohen; os pianistas Virginia Hogan e Daniel Tarquinio; a Companhia Bailarinos de Brasília, com direção de Paula Nóbrega e coreografia de Luis Ruben Gonzalez; e a Cia de Cantores Líricos de Brasília, com direção geral de Renata Dourada, e participação especial da soprano lírica Ariadna Moreira.

O show já foi realizado três vezes e, neste sábado (21/12), fará parte da programação do Nosso Natal, promovido pelo GDF na Esplanada dos Ministérios, de 1º a 30 de dezembro. " O espetáculo é para o público de todas as idades. Conseguimos levá-lo a crianças carentes em Ceilândia e a alegria foi contagiante. Esse é o melhor presente para o artista: ver a alegria nos olhos e nos rostos da plateia. Por isso, vamos continuar levando o espetáculo a onde pudermos" conta Virginia Hogan.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco