Réveillon na Torre de TV tem Mari Fernandez e César Menotti & Fabiano

Nesta sexta-feira (27/12), no sábado (28/12) e no domingo (29/12), o centro da capital federal estará iluminado de forma especial para esquentar o público brasiliense para o réveillon. Na contagem regressiva para 2025, Mari Fernandez, Manu Batidão e César Menotti & Fabiano sobem ao palco montado na Torre de TV para uma confraternização com os brasilienses.

Realizado pelo Instituto Cerrado Livre, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e do BRB, o evento também terá a presença de artistas locais, praça de alimentação, feira de artesanato local e espaços dedicados ao setor turístico do DF. Hoje, a partir das 17h, Enzo & Rafael, Leon Corrêa e Mari Fernandez inauguram o evento. Amanhã, o palco fica por conta do grupo brasiliense Benzadeus, Wilian & Marlon e Manu Batidão. No domingo, Hudson & Felipe, Alisson & Ariel, e Cesar Menotti & Fabiano encerram a festa.