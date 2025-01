Rock e homenagem a Tim Maia embalam festa de ano novo na Infinu

A Infinu Comunidade Criativa dá início a 2025 com o pé direito. Neste sábado (4/1) e no domingo (5/1), a programação do espaço colaborativo comemora a virada e convida a diversidade de ritmos para ocuparem o palco. Ambas as celebrações são abertas ao público e gratuitas.

No sábado, às 21h30, a banda Encontro Racional presta homenagem a Tim Maia, um dos maiores ícones da música brasileira. "Por termos influências distintas, já estamos com um pé na diversidade sonora que o Tim se propôs a fazer", explica o fundador da banda, Rairy de Carvalho. "Temos o cuidado com os arranjos originais e buscamos sempre manter as estruturas das músicas próximas as versões de estúdio e ao vivo. Nós temos uma liberdade de ação na hora do show, mas com o cuidado de não descaracterizar a obra original."

O grupo está em atividade há 12 anos, e é formado por Rairy de Carvalho, Nathal de Oliveira, Leandro Godoi, Victor Venarusso e Chico Oswald. Busca reafirmar a identidade da música negra brasileira, por meio do resgate das principais influências de gêneros ímpar, como o jazz, blues e soul. Rairy pondera: "Apesar de sermos uma banda tributo, a gente consegue estar em lugares que fazem parte da construção da música afro-brasileira. Então, a nossa maior missão, no sentido de professar, é manter a memória da música negra e do Tim para os que acompanham nosso trabalho e para todos os fãs incondicionais do Tim Maia".

No domingo (5/1), as derivações do rock se tornam protagonistas no festival I Love My Haters. A partir das 19h30, três bandas nacionais ocupam o palco, incluindo Neverhard — com especial Joy Division — Kaerus, no metal alternativo, e Misfakes - com especial Misfits. "É sempre uma salada cultural, traz a diversidade com naturalidade", afirma Sérgio Pedrosa, curador do evento.

A festa celebra cinco anos em janeiro, e foi criado em uma crítica ao pensamento de que você precisa odiar alguém pelo gênero, cor, sexualidade e opinião política. "Estava cansado de ver diversos amigos deixarem de ser amigos por questões políticas", desabafa Pedrosa, sobre os motivos da criação do encontro. Um dos pilares principais é a busca por artistas e bandas emergentes no cenário do rock brasiliense.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco