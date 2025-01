Banda cover celebra Guns N' Roses com repertório de sucessos

O rock tomará conta do Toinha Brasil Show, sábado (18/1) à noite, com a apresentação do Guns N' Roses Cover Brazil. Sucesso de crítica e público, a banda paulista é a mais famosa da América Latina que cultiva o grupo original. Com um show de aproximadamente três horas, o conjunto levará ao público a estética dos anos 1980, época que o Guns N' Rose foi formado, a fidelidade da performance dos integrantes originais e hits como Sweet child o' mine, November rain e Don't cry.

Criado em 1991 para homenagear o grupo do roqueiro Axl Rose, o cover se baseia na turnê Use your Illusion, a de maior sucesso do Guns N' Roses, para realizar seus shows, desde a montagem dos palcos à caracterização dos músicos. Além de apresentações realizadas na Argentina e no Uruguai, a banda já tocou em mais de 300 cidades brasileiras e participou da edição de 2017 do Rock in Rio.

Segundo o vocalista Nel Loki, nenhum de seus colegas planejou formar um grupo cover do Guns N' Roses: "Simplesmente aconteceu de sermos fãs incondicional dessa banda. Demos sorte de nos encontrarmos e o trabalho fluir. Costumo dizer que é um trabalho de fãs para fãs".

Com 12 anos, o cantor conta que brincava de imitar o Axl Rose e cantava no quarto por horas. Com o tempo, foi se aperfeiçoando e desenvolveu um timbre parecido com o líder do Guns N' Roses. "No começo, jamais imaginei que iria rodar o país fazendo o que amo. Então, o que eu aprendi é nunca desistir e levar a música à sério, mesmo sendo tão difícil ser artista no Brasil", finaliza Nel.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Guns N' Roses Cover Brazil

Sábado (18/1), às 22h, no Toinha Brasil Show (SOF Sul, Quadra 09 - Zona Industrial, Guará). Ingressos, a partir de R$40, no site da própria casa de shows.