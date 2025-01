Feijoada com samba está de volta ao Clube do Choro neste sábado

Grupo 7 na roda anima a feijoada com samba no Clube do Choro - (crédito: Colmeia Fotografia )

O Clube do Choro dá início às suas atividades do ano com a Feijoada com samba animada pelo grupo 7 na Roda. Neste sábado (11/1), a varanda recebe o som um dos mais tradicionais grupos de samba da cidade. A feijoada será servida a partir das 12h, enquanto o samba terá início às 13h. O couvert artístico tem o valor de R$ 15 por pessoa, e o buffet custa R$ 59,90 por pessoa, com serviço à vontade, incluindo uma opção de feijoada vegetariana. As reservas podem ser feitas pelo site do Clube do Choro ou pelo WhatsApp, no número 99527-4664.

Localizado no coração de Brasília, o Clube do Choro promove semanalmente um evento que atrai amantes da música a um ambiente familiar e recheado de boas iguarias. Nesta edição, a banda 7 na roda, que apresenta uma nova formação, será a responsável pela trilha sonora da tarde. O grupo é composto por Kadu Nascimento (surdo e voz), Carol Nogueira (voz), Edson Arcanjo (diretor musical e violão de seis cordas), Rodrigo Dantas (violão de sete cordas), Júnior Viégas (percussão geral), Átila Lima (tantan), Vitor Adonai (clarinete e teclado), além da banda que inclui Sandro Araújo (bateria), Hamilton Pinheiro (contrabaixo), Caio Melão (cavaco) e Danilo Avellar (pandeiro).

A cantora Carol Nogueira destaca a importância de espaços como o Clube do Choro para a preservação da cena musical da cidade. "Na cena musical do DF hoje, sinto uma grande dificuldade, principalmente em encontrar casas que possibilitem tocar a música pensada pela arte, que não busque apenas o mercado. Embora perceba essa escassez de lugares para apresentar nossa música, também vejo um crescimento do samba. Podemos afirmar que Brasília, essa cidade tão multicultural, está se tornando a capital do samba. Atualmente, temos samba todos os dias da semana, de segunda a segunda", explica.

Ao Correio, o vocalista Kadu Nascimento compartilha detalhes sobre o repertório escolhido para a próxima apresentação. O grupo 7 na roda tem como característica explorar diversas texturas, nuances e estilos dentro do samba. "Para sábado, a proposta será um passeio por esse gênero tão vasto e tão brasileiro, com um repertório que vai de Cartola a Arlindo Cruz, passando por Nelson Cavaquinho, João Nogueira, entre outros, sem deixar de fora as divas Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, etc. Ou seja, será um show diverso e plural, explorando vários expoentes da nossa música", afirma.

Serviço

Feijoada com Samba recebe 7 na roda

Sábado (11/1), a partir das 13h

Clube do Choro - SDC Bloco G - Brasília, DF

Buffet a partir de R$ 59, couvert R$ 15

Reservas feitas pelo site do Clube do Choro ou pelo WhatsApp, no número 99527-4664.