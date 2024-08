Léo Santana fala da dificuldade de vender shows e cancelamentos de turnês

O cantor Léo Santana desabafou sobre a baixa demanda de eventos no Brasil, durante uma coletiva de imprensa, na última terça-feira (6). O artista lançou o projeto 'PaGGodin' na expectativa de atrair o público com samba e pagode baiano.

"Eu ando na estrada a vida toda, o tempo todo, por semana a gente faz 7 ou 8 shows, e o mercado não está fácil. Isso é um fato, independente das minhas amigas, Ivete e Lud, que teve essa questão do cancelamento, não sei por qual motivo, se elas sabem de fato disso, mas eu falo por mim, que está muito difícil se fazer evento hoje", disse ele.

O artista citou o episódio que as cantoras Ludmilla e Ivete Sangalo precisaram cancelar suas turnês devido à baixa venda dos ingressos. Segundo as famosas o motivo teria sido um descumprimento de condições combinado com a produtora dos shows, a 30e.

E Léo continuou: "Tem eventos que a gente acredita que vai ser uma explosão e não é. Tem uns que a gente não dá nada e depois muda até o espaço porque não cabe, explodiu. Então é uma incógnita, mas estamos trabalhando", concluiu o músico.

Nas redes sociais, o artista publicou um pouco de como será o novo projeto. Nas imagens, Léo Santana aparece rodeado de amigos e da esposa, Lore Improta. Na legenda, o cantor divulgou a agenda dos próximos shows, com programação até o mês de outubro nos estados da Bahia, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.