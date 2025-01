Culinária portuguesa é representada por restaurantes da cidade

Marcada pela simplicidade, sabor e diversidade, a culinária portuguesa é uma das gastronomias mais amadas pelos brasileiros. Devido à forte influência da cultura de Portugal no Brasil durante o período colonial, ambas cozinhas dividem inúmeras semelhanças, como, por exemplo, o uso generoso de azeite nas receitas.

Os peixes e frutos do mar são destaque nas mesas lusitanas, principalmente o bacalhau, que se tornou símbolo do país europeu e se faz presente, também, em almoços comemorativos brasileiros, como Páscoa e Natal.

"As semelhanças entre a culinária portuguesa e brasileira vem do tempo do Brasil Colônia, que acabou incorporando no nosso dia a dia novos temperos e até mesmo o uso do azeite", conta Jorge Santos, chef do restaurante Com Certeza.

Para o lisboeta Hugo Laurentino, do Portugo, a cozinha lusitana é "a melhor do mundo". "Em Portugal, se come bem em quase todo o lado. Até em um posto de gasolina se encontra comida saborosa a um preço justo, para parâmetros europeus", defende Hugo.

Nesta semana, o Divirta-se Mais selecionou alguns dos restaurantes da cidade que aproximam os brasilienses da cultura portuguesa. Confira!

Tradição na área

Com mais de meio século de carreira, o restaurateur português Manuel Pires, responsável pelos antigos Antiquarius e Tejo, dá nome ao Manuelzinho, inaugurado em 2021. Presente nos salões de restaurantes desde a década de 1970, Manuel trocou o Rio de Janeiro por Brasília em 2011, dez anos antes de abrir as portas da casa de comida portuguesa que o homenageia.

O menu, voltado para a culinária lusitana, tem como destaque os frutos do mar. Um dos carros-chefes do restaurante é o polvo à lagareiro com brócolis, batatas assadas em rodelas, azeitonas pretas portuguesas, azeite, alho e cebola (R$ 259,90).

Estrela da casa

Há 35 anos, o Dom Francisco, comandado pelo renomado Francisco Ansiliero, é um dos principais restaurantes da alta gastronomia brasiliense. E, durante as três décadas, o bacalhau é destaque em meio ao menu vasto da casa — na brasa (R$ 440 — duas pessoas), o peixe, acompanhado por brócolis ao alho e óleo e batatas ao murro, foi inspirado pela época em que o chef foi pároco na periferia de São Paulo e conviveu com uma família portuguesa.

Para harmonizar com o prato, o Dom Francisco conta com uma das maiores e mais variadas adegas do país, com cerca de mil rótulos de 26 países, que variam de R$ 72 a R$ 16 mil. A seleção contempla todos os estilos de espumantes, brancos, rosés, tintos e fortificados, incluindo exemplares veganos, biodinâmicos, naturais e de mínima intervenção.

A vez do doce

Em 2019, o chef português Hugo Laurentino começou a produzir pastéis de nata da cozinha de casa, no intuito de vender os doces em feiras de Brasília. Rapidamente, a sobremesa agradou ao público brasiliense e, no mesmo ano, foi aberta a primeira loja física do Portugo, apelido do cozinheiro.

No restaurante, o pastel de nata tradicional sai por R$ 12, enquanto a caixa com seis unidades é vendida a R$ 60. Há também opção do folheado no sabor bacalhau (R$ 15) e creme de amêndoas (R$ 15). O menu ainda oferece os doces com cobertura de pistache, doce de leite, nutella e chocolate, todos por R$ 15.

Além dos clássicos

Comandado pelo chef Jorge Santos, o restaurante Com Certeza busca oferecer aos clientes pratos portugueses não tão habituais de serem encontrados, com releituras adaptadas às tendências atuais da gastronomia. “A culinária tradicional portuguesa não é só bacalhau e polvo”, declara Jorge.

No menu, o carro-chefe é a espetada de espadarte com lagosta e vieiras gratinadas (R$ 320 — duas pessoas). Segundo o chef, o prato harmoniza bem com vinhos brancos e verdes, como Soalheiro (R$ 289) ou Planalto Branco, da Casa Ferreirinha (R$ 243).

Experiência completa

Em terras brasileiras há 30 anos, o chef português Antônio Barrigana escolheu a capital federal como a cidade em que reproduziria pratos que o lembrassem do país em que nasceu. Foi a partir do saudosismo da gastronomia lusitana que surgiu O Tuga, inicialmente um drive-thru de bacalhau e polvo na descida da Ponte JK. O sucesso, no entanto, transformou o restaurante itinerante em casa fixa, no Espaço Aroeira, Lago Norte.

Todos os pratos fo menu são preparados na brasa, seguindo as receitas tradicionais portuguesas. O cardápio é composto por três combos de três etapas, todos com bolinho de bacalhau como entrada e pastel de Belém de sobremesa. Como prato principal, as opções são arroz de bacalhau (R$ 60), lascas de bacalhau a lagareiro (R$ 95) e lombo de bacalhau a lagareiro (R$ 155). Os valores são referentes ao combo. Para harmonizar, a indicação do chef é a tradicional sangria, que sai por R$ 17 (500ml).