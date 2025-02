Abram alas para o carnaval: está aberta a temporada de festas e blocos

Por *Laura Cunha—Aos poucos, o Brasil vai entrando no clima da maior festa de rua do mundo. Neste fim de semana, é a vez de Brasília inaugurar a temporada de pré-carnaval. Grandes eventos iniciam o período ainda sem ocupar as ruas, mas com muita folia em espaços fechados para diversos segmentos de público.

A começar pelo bloco Jornada nas Estrelas, que será realizado no CCBB no sábado (8/2) e domingo (/2). Comandado pelo Maestro Spok, o evento promete trazer a cultura pernambucana para o DF. "Essa primeira edição do bloco Jornada nas estrelas vai ser uma festa pernambucana, nordestina e brasileira", exalta Spok, que acredita muito no público da cidade. Brasília abre as portas e janelas para tudo e o carnaval não é diferente", diz.

Ele fará um show com participação de Lenine, Roberta Sá e Ylana no sábado (8/2), que também terá Seu Estrelo - Orquestra Alada Trovão da Mata. No domingo (9/2), Mundo Bita faz a abertura e, na sequência, entra a Orquestra Marafreboi. "Poder levar artistas nordestinos e que exaltam a cultura nordestina é uma felicidade imensa. Vai ser uma festa muito bacana e bonita. Tenho certeza que as pessoas vão curtir muito", destaca Spok.

Para Roberta Sá, reunir essas diferentes culturas na capital é representar a diversidade do carnaval brasileiro. "A diversidade e a mistura estão no DNA e no futuro do Brasil e do carnaval. Eu me sinto abraçada por esse público que tem uma cena musical tão relevante para o país!", comenta Roberta. "Brasília aceita os carnavais de todo o Brasil", complementa.

Outro evento que envolve estrelas abre o pré-carnaval de Brasília. A Folia das Estrelas leva um show especial de Cely Curado, Lúcia de Maria e Sandra Duailibe para o Clube do Choro na sexta. As musas do carnaval local cantarão sambas e marchinhas para o público que ama a tradição brasiliense dos festejos.

Diversão de verão

Outro evento que esquenta para o carnaval, o Funn Summer está de volta. O festival reúne música, gastronomia e atividades ao ar livre. A festa será realizada na Orla do Clube Ases, às margens do Lago Paranoá, com programação de amanhã a 1º de março. No primeiro dia de festa, o Baile do Sapuca e Buchecha estreiam o palco principal, levando ao público hits atemporais.

Buchecha anima com um esquenta de pré-carnaval. O show revisita canções que balançam o público. "Só tenho a agradecer mesmo e desejar um festival só love só love para todo mundo" comenta Buchecha.

O cantor participou de várias edições do Funn Summer. "É um festival bem conceituado e, de alguma forma, acho que mereço estar aqui, por todos esses anos dedicados à arte. Graças a Deus, minhas canções ainda estão na boca e no coração do povo", comenta. Mesmo habituado a públicos variados, Buchecha acredita que sua arte atravessa gerações e se adapta a diferentes espaços da carreira.

No domingo, Silva traz o mais novo show do período das festas no início do ano. Intitulado Chama o Silva. O espetáculo promete ser um bloquinho fora de época. O músico fez questão de passar pela capital por sempre se sentir acolhido por aqui. "Hoje, Brasília é uma das cidades que eu não deixo de passar com uma turnê. É um público muito carinhoso comigo, que me incentiva a continuar no caminho. Sou muito grato ao público brasiliense que me acolhe desde 2014", conta.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco