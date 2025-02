7naRoda no Clube do Choro e Ventoinha de Canudo animam a festa

Grupo 7naRoda promove roda de samba e baile de máscaras no Clube do Choro - (crédito: Arthur Lopes)

Em comemoração aos 17 anos de existência do grupo de samba 7naRoda, tem estreia marcada no Clube do Choro na terça-feira (4/3) de carnaval , a partir das 20h, com um Baile de Máscaras especial para a nova fase do grupo. O grupo é reconhecido na capital por seu trabalho autoral e pela referência ao samba raiz, com versatilidade e talento exemplar, e é formado pelos músicos Kadu Nascimento, Carol Nogueira, Edson Arcanjo, Rodrigo Dantas, Júnior Viégas, Vitor Adonai e Átila Lima.

Após uma temporada no Calaf, tradicional bar de Brasília, o grupo enfrentou o desafio de encontrar um novo lugar que preservasse a atmosfera do grupo. Para o músico fundador e integrante do grupo, Kadu Nascimento "o Clube do Choro tem compromisso com a música de qualidade e se apresenta como cenário ideal para a tradição da roda de samba do 7naRoda", com apresentações todas as terças-feiras, agora chamadas de "A Melhor Terça do Mundo".

Carnaval de pífanos

Na terça-feira (4/3), o bloco Ventoinha de Canudo celebra pela 22ª vez o carnaval de Brasília. Considerada a primeira banda contemporânea e carnavalesca de pífanos do Brasil, o grupo reúne músicos e artistas profissionais para animar os foliões com muita música e festa.

O bloco traz uma mistura de ritmos, incluindo marchinhas, cantigas, frevo e cirandas. Neste ano, o carnaval da Ventoinha de Canudo contará com um reforço na segurança, incluindo brigadistas, postos médicos, UTI móvel e banheiros feminino, masculino e neutro, garantindo conforto e acessibilidade para todos os foliões.

A programação deste ano começa às 16h20, com concentração na fonte da Torre de TV com uma oficina de perna de pau. Às 17h, a Ventoinha de Canudo sobe ao palco, acompanhada por brincantes e bonecos gigantes. Encerrando a noite em grande estilo, às 20h, a folia ganha ainda mais energia com a chegada do Banque Folia, tradicional grupo de carnaval.